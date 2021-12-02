政協楊偉民：部分城市房價超出中等收入群體承受極限 

全國政協經濟委員會副主任楊偉民指出，明年中國經濟發展主要面臨5個挑戰，其中包括房地產問題。他說，部分城市房價已超出中等收入群體的極限的承受力，對製造業和創新都構成影響，特別是對人口長期增長極為不利。

經濟增長是明年最大挑戰

楊偉民今日在一場論壇上談及明年中國經濟發展面臨的5個挑戰，第一個也是明年最大的挑戰，是經濟增長。

他指出，國內外環境發生重大變化，加上疫情衝擊，中國從高增長階段進入到高質量發展階段，回落是必然的，「但是現在來看回落的幅度、程度略大。所以，明年要保持經濟常態化恢復，應該下大力氣穩定經濟增長速度，因為高質量的發展也是需要保持一個合理區間的經濟增長速度。」

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他強調，政府要加大推動企業發展的力度。監管是讓企業更健康、更規範地發展，並不是說不發展。

第二個挑戰是疫情，明年仍要做好統籌疫情防控和經濟發展之間的平衡。

房價問題阻製造業發展和創新

第三個挑戰是房地產。楊偉民指出，房地產市場的風險並不是短期的，如果沒有疫情衝擊，房地產的風險遲早也會開始顯露。

他說，房地產、金融、地方政府基建投資這樣一個三角循環已走不下去。即使不考慮房價調控的因素，房價上漲的動力也已到減弱時期。

更深層次的邏輯是以人口增長放緩及其人口流動流向與經濟的空間集中度的不平衡，而這種人口和經濟的空間集聚不平衡，在中國這種自然條件差異相當大的國土上，它是必然的，是經濟規律使然。

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楊偉民指出，現在部分城市的房價已超出中等收入群體的極限的承受力，對製造業和創新都構成影響，特別是對人口長期增長極為不利。人口增長減弱，對長期發展更為不利。所以，從根本上說要適應新階段人口和經濟布局這樣一種趨勢。

他還提到，第四個、第五個挑戰分別是能源及其產業結構、居民消費。他指出，居民消費低，根本原因是居民收入還不高。如何整體上提高居民收入佔國民收入的比例，合理分配勞動報酬與其它要素報酬的比例，這是推動共同富裕要解決的問題。

責任編輯：尹航

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