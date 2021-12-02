美氣候特使克里促中印俄等國 加緊應對氣候暖化

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）周三（1日）表示，中國、印度及俄羅斯等溫室氣體排放大國必須加快行動，應對氣候變暖問題。

克里在路透社會議中接受採訪時表示，各國政府削減二氧化碳和甲烷排放的承諾，不足以把全球氣候暖化程度，控制在高於前工業時期攝氏1.5度內的目標。

須提供幫助 非推卸責任

他說，這意味中國、印度、俄羅斯、巴西、墨西哥、印尼、南非等國家要加緊努力。但他強調，必須幫助這些國家，而不僅僅是把責任推卸給他們。

▲ 克里

克里指出，華府正在與這些發展中國家中的一些國家接觸，以幫助它們加速過渡到更清潔的能源形式，並減少排放。他稱，美國對印度清潔能源倡議計劃的支持，以及美中上月發表聯合宣言都是這種努力的一部分。

克里又稱，清潔能源投資，包括綠氫、長效電池存儲等，都對應對氣候變化至關重要。但他指，沒有政府有足夠的資金來實現這種轉變，而私營企業有，相信後者有能力贏得這場戰鬥。

關於氣候變化問題，中國國家主席習近平上月與美國總統拜登視像會問時指出，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點，而中國將用歷史上最短的時間完成全球最高的碳排放強度降幅，需要付出十分艱苦的努力。

習近平並稱，各國要堅持共同但有區別的責任原則，兼顧應對氣候變化和保障民生。少一些推諉指責，多一些團結合作。發達國家應該認真履行歷史責任和應盡義務，而且要保持政策的穩定性。

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責任編輯：林佩怡

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