【中美角力】美陸軍部長：希望擴大東南亞軍事部署威懾中國

近期中美在軍事方面角力不止，美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）週三（1日）表示，作為威懾中國戰略的一部分，美國陸軍希望擴大其在東南亞的通道和基地部署。

路透報道，沃梅斯告訴華盛頓的一個智庫，這樣的態勢轉變符合美國及其在該地區的盟友和合作夥伴的利益，但有必要對「可能發生的事情持現實態度」。

她說，美國在亞洲的軍事裝備部署一直是以東北亞為主要方向。

沃姆斯對美國國際戰略研究中心表示：「我們非常希望能夠將我們的通道和基地安排更多地擴展到東南亞，因為如果我們能夠做到這一點，我們將有一個更加分散的態勢，使我們有更大的靈活性。」

沃姆斯也強調了對可能導致沖突的誤解的擔憂，以及避免「第二次冷戰框架」和保持與北京溝通渠道的必要性。

▲ 美陸軍部長沃姆斯

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印太衝突熱點 沃姆斯點名釣魚台、台海與南海

此外，12月1日，沃姆斯在一個論壇上點名釣魚台、台海與南海為印太潛在出事點。她表示，中國軍事現代化後更有能力脅迫台灣與領土爭端國，美國最重要工作是避免台海戰爭，這要靠維持足夠威懾力。

針對台海情勢，沃姆斯表示，美國最重要的工作就是齊力避免台海爆發戰爭，最好的作法就是確保威懾姿態夠強，足以制衡中國。

沃姆斯指出，中國軍力過去20年大幅躍進，美國對眼前挑戰需要頭腦清晰。她舉例，中國海軍規模全球最大，空軍則是印太最大，北京擁有的飛彈能夠擊沉或擊落船隻與飛機，射程也能打到美國在日本、關島駐軍。此外，中國具有大量先進精準武器，且數量持續增加，近期也成功試射極音速飛彈。

責任編輯：李冰琪

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