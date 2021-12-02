  • 20°C
香港時間 : 20211202日 (四) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台立委高嘉瑜遭暴力對待 涉案男友認打人被收押

社會熱點 12:49 2021/12/02

分享：

在台灣，民進黨立委高嘉瑜稱遭受男友林秉樞暴力對待，並被拍下不雅照片，引發各界關注。涉案被告林秉樞昨晚在移送羈押庭前，坦承有對高嘉瑜施暴，並對其公開道歉；另指出被扣查的不雅照片並非偷拍。新北地方法院羈押庭漏液審理案件，周四（2日）凌晨發佈消息，裁准被告林秉樞羈押禁見。

綜合台灣媒體報導，高嘉瑜上月11日與男友林秉樞入住酒店，林發現高手機內與前男友密集互傳信息，醋勁大發，對高痛毆、鎖喉、拖行等，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處受傷。高嘉瑜周一（11月30日）已到台北市中正一分局忠孝東路派出所報案，提告傷害罪。

高嘉瑜：被拖行、暴打「自己快死了」

高嘉瑜周二（12月1日）召開記者會說明情況，她表示，被毆過程不願回想，起初覺得很丟臉，但認為自己若不站出來，其他弱勢的人會更無助。高嘉瑜指，當時因為前男友傳小孩照片給她，找她幫忙買兒童用品，遭林扯她頭髮拖行、暴打，臉嘴都是血。她表示，林秉樞從晚上10時許持續毆打她到天亮 ，還拿她手機發文章、傳資料，用盡方式恐嚇威脅。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

高嘉瑜落淚稱，「臉腫到不知道我是誰，一直勒我脖子，我覺得我快死了」。她續指，林秉樞曾向酒店櫃台拿冰敷袋、買藥等，但無人察覺異樣。期間，高嘉瑜的包包被林秉樞扔到酒店走廊上，當下撿東西時，有服務生過來，林秉樞就大聲呵斥「不能幫撿東西」。高嘉瑜表示， 她也不知該怎麼做，「身為女性，自己也做不了什麼事情。」

高嘉瑜也指出，林秉樞過去也用類似手法毆打、威脅其前女友，而對她施暴的時候則自稱「是第一個打女人，也不曉得為甚麼會這樣」，還稱經歷母喪、正在吃身心科藥物，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，並拼命的道歉。

林秉樞存有多名女性的不雅照

新北地檢署指出，高嘉瑜完成偵訊筆錄後對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，檢察官訊後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等犯罪嫌疑重大，已於1日凌晨1時許指揮警方發動搜索，持搜索票到林秉樞所在的飯店及其位於板橋民族路的住所搜索，扣得手機、平板、錄音筆等證物。因林秉樞居無定所，且有逃亡、串供或淹滅證據之虞，檢警搜索後一同拘提到案。

隨後，林秉樞被新北警方從板橋馥都飯店拘捕，並扣查手機，警方發現當中有10多張不雅照片，除高嘉瑜外，還牽涉另外3名女子。警方稱林秉樞承認打人，並指高嘉瑜也有反擊；至於不雅照片則否認是偷拍。

警方依傷害、妨害自由等罪嫌將林秉樞移送新北地檢署偵辦。1日午4時，林秉樞被帶到新北地檢署覆訊，面對傳媒追問，他卻高喊自己沒有偷拍，甚至聲稱「是高嘉瑜傳很多照片給我」、「都是高嘉瑜掌鏡的」等，讓現場人士愕然。

新北地方法院漏夜審理，經辯護人閱卷後開庭，今天（2日）凌晨2時許，法院發布簡訊表示，經羈押庭審理，強制處分結果為被告林秉樞收押禁見。林秉樞現年43歲，在政大念博士班。校方表示，按政大校規，若林就讀的系所提請學生獎懲委員會依相關辦法審議，且通過，按校規可記大過至退學不等的處分。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

偷拍 恐嚇 網絡熱話 台北 民進黨 台灣

上一篇文章

福建舉行「大面積停電事件應急演練」 網友紛紛猜測備戰台海衝突

下一篇文章

微博打擊低俗或侮辱性詞語 暱稱有「娘炮」等字眼需更改
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】昨增91本土確診均在內蒙古 官方指入境貨物攜帶病毒
【內地疫情】昨增91本土確診均在內蒙古 官方指入境貨物攜帶病毒
【鼓勵生育】廣東增產假至178日 父母各多10天育兒假
【鼓勵生育】廣東增產假至178日 父母各多10天育兒假
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
微博打擊低俗或侮辱性詞語 暱稱有「娘炮」等字眼需更改
微博打擊低俗或侮辱性詞語 暱稱有「娘炮」等字眼需更改
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款