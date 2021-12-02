台立委高嘉瑜遭暴力對待 涉案男友認打人被收押

在台灣，民進黨立委高嘉瑜稱遭受男友林秉樞暴力對待，並被拍下不雅照片，引發各界關注。涉案被告林秉樞昨晚在移送羈押庭前，坦承有對高嘉瑜施暴，並對其公開道歉；另指出被扣查的不雅照片並非偷拍。新北地方法院羈押庭漏液審理案件，周四（2日）凌晨發佈消息，裁准被告林秉樞羈押禁見。

綜合台灣媒體報導，高嘉瑜上月11日與男友林秉樞入住酒店，林發現高手機內與前男友密集互傳信息，醋勁大發，對高痛毆、鎖喉、拖行等，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處受傷。高嘉瑜周一（11月30日）已到台北市中正一分局忠孝東路派出所報案，提告傷害罪。

高嘉瑜：被拖行、暴打「自己快死了」

高嘉瑜周二（12月1日）召開記者會說明情況，她表示，被毆過程不願回想，起初覺得很丟臉，但認為自己若不站出來，其他弱勢的人會更無助。高嘉瑜指，當時因為前男友傳小孩照片給她，找她幫忙買兒童用品，遭林扯她頭髮拖行、暴打，臉嘴都是血。她表示，林秉樞從晚上10時許持續毆打她到天亮 ，還拿她手機發文章、傳資料，用盡方式恐嚇威脅。

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高嘉瑜落淚稱，「臉腫到不知道我是誰，一直勒我脖子，我覺得我快死了」。她續指，林秉樞曾向酒店櫃台拿冰敷袋、買藥等，但無人察覺異樣。期間，高嘉瑜的包包被林秉樞扔到酒店走廊上，當下撿東西時，有服務生過來，林秉樞就大聲呵斥「不能幫撿東西」。高嘉瑜表示， 她也不知該怎麼做，「身為女性，自己也做不了什麼事情。」

高嘉瑜也指出，林秉樞過去也用類似手法毆打、威脅其前女友，而對她施暴的時候則自稱「是第一個打女人，也不曉得為甚麼會這樣」，還稱經歷母喪、正在吃身心科藥物，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，並拼命的道歉。

林秉樞存有多名女性的不雅照

新北地檢署指出，高嘉瑜完成偵訊筆錄後對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，檢察官訊後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等犯罪嫌疑重大，已於1日凌晨1時許指揮警方發動搜索，持搜索票到林秉樞所在的飯店及其位於板橋民族路的住所搜索，扣得手機、平板、錄音筆等證物。因林秉樞居無定所，且有逃亡、串供或淹滅證據之虞，檢警搜索後一同拘提到案。

隨後，林秉樞被新北警方從板橋馥都飯店拘捕，並扣查手機，警方發現當中有10多張不雅照片，除高嘉瑜外，還牽涉另外3名女子。警方稱林秉樞承認打人，並指高嘉瑜也有反擊；至於不雅照片則否認是偷拍。

警方依傷害、妨害自由等罪嫌將林秉樞移送新北地檢署偵辦。1日午4時，林秉樞被帶到新北地檢署覆訊，面對傳媒追問，他卻高喊自己沒有偷拍，甚至聲稱「是高嘉瑜傳很多照片給我」、「都是高嘉瑜掌鏡的」等，讓現場人士愕然。

新北地方法院漏夜審理，經辯護人閱卷後開庭，今天（2日）凌晨2時許，法院發布簡訊表示，經羈押庭審理，強制處分結果為被告林秉樞收押禁見。林秉樞現年43歲，在政大念博士班。校方表示，按政大校規，若林就讀的系所提請學生獎懲委員會依相關辦法審議，且通過，按校規可記大過至退學不等的處分。

責任編輯：易燕丹

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