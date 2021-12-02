福建舉行「大面積停電事件應急演練」 網友紛紛猜測備戰台海衝突

據福建日報報道，福建於11月30日舉行「大面積停電事件應急演練」，演練範圍涵蓋福州、廈門、漳州、寧德四地。儘管福建發布的消息稱，演練是模擬超強颱風及「外部破壞」雙重因素疊加導致大面積停電事件，但網友們紛紛將此事與備戰台海衝突聯繫在一起。

報道稱，本次演練福建啟動了大面積停電事件二級應急響應，開展搶險救援、電力恢復等應急處置，是福建近年來規模最大的一次電力應急演練。包括省發改委、省應急廳、福建能源監管辦、國網福建電力等部門和單位共200多人次參與演練。

▲ 福建演練現場

演練共分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束四個階段。福建日報表示，其中海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網絡攻擊應急處置科目的設置，「特別體現了本次演練聚焦新態勢、新環境、新熱點的敏銳性」。

報導指出，演練檢驗了各地區、各部門、各單位應急物資、裝備、技術的準備情況；強化了各級政府部門之間、政府與企業之間的協調聯動；強化了各單位的電力應急和風險防範意識；普及了電力應急知識和技能；有效提高了各級指揮人員處置重大電力突發事件的能力。

福建在當前兩岸關係日益緊張之際舉行這項演練，也引發外界不少聯想。微博上大陸網友們紛紛認為因應颱風影響只是藉口，估計福建是為應對可能出現的如台海戰事造成的停電做準備。

▲ 微博網友留言

▲ 微博網友發文截圖

福建東南早報1日晚間也於微信公眾號報道這則消息，在新聞下方的讀者留言中，有大陸民眾就說：「信號很強烈，意義不同尋常！」「意義重大！時刻準備著」「必須演練，有備無患，一切聽黨指揮」。

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責任編輯：李冰琪