  • 20°C
香港時間 : 20211202日 (四) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福建舉行「大面積停電事件應急演練」 網友紛紛猜測備戰台海衝突

社會熱點 13:04 2021/12/02

分享：

據福建日報報道，福建於11月30日舉行「大面積停電事件應急演練」，演練範圍涵蓋福州、廈門、漳州、寧德四地。儘管福建發布的消息稱，演練是模擬超強颱風及「外部破壞」雙重因素疊加導致大面積停電事件，但網友們紛紛將此事與備戰台海衝突聯繫在一起。

報道稱，本次演練福建啟動了大面積停電事件二級應急響應，開展搶險救援、電力恢復等應急處置，是福建近年來規模最大的一次電力應急演練。包括省發改委、省應急廳、福建能源監管辦、國網福建電力等部門和單位共200多人次參與演練。

福建演練現場

演練共分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束四個階段。福建日報表示，其中海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網絡攻擊應急處置科目的設置，「特別體現了本次演練聚焦新態勢、新環境、新熱點的敏銳性」。

報導指出，演練檢驗了各地區、各部門、各單位應急物資、裝備、技術的準備情況；強化了各級政府部門之間、政府與企業之間的協調聯動；強化了各單位的電力應急和風險防範意識；普及了電力應急知識和技能；有效提高了各級指揮人員處置重大電力突發事件的能力。

福建在當前兩岸關係日益緊張之際舉行這項演練，也引發外界不少聯想。微博上大陸網友們紛紛認為因應颱風影響只是藉口，估計福建是為應對可能出現的如台海戰事造成的停電做準備。

微博網友留言

微博網友發文截圖

福建東南早報1日晚間也於微信公眾號報道這則消息，在新聞下方的讀者留言中，有大陸民眾就說：「信號很強烈，意義不同尋常！」「意義重大！時刻準備著」「必須演練，有備無患，一切聽黨指揮」。

美歐高層將舉行「中國議題對話」 台灣列議程

華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論

責任編輯：李冰琪

相關文章

台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
2021/11/30
台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
台遠東集團董事長：反對台獨 支持九二共識
2021/11/30
台遠東集團董事長：反對台獨 支持九二共識
台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）
2021/12/01
台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）
法國議會通過決議挺台入國際組織 中使館：堅決反對
2021/12/01
法國議會通過決議挺台入國際組織 中使館：堅決反對
華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論
今日
華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論

你可能感興趣

台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
11:37 2021/11/30
台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
台遠東集團董事長：反對台獨 支持九二共識
12:35 2021/11/30
台遠東集團董事長：反對台獨 支持九二共識
台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）
16:47 2021/12/01
台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）
網絡熱話 中華人民共和國國家發展和改革委員會 電力 福州 廈門 兩岸關係 颱風 微博

下一篇文章

台立委高嘉瑜遭暴力對待 涉案男友認打人被收押
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】昨增91本土確診均在內蒙古 官方指入境貨物攜帶病毒
【內地疫情】昨增91本土確診均在內蒙古 官方指入境貨物攜帶病毒
【鼓勵生育】廣東增產假至178日 父母各多10天育兒假
【鼓勵生育】廣東增產假至178日 父母各多10天育兒假
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽（第二版）
微博打擊低俗或侮辱性詞語 暱稱有「娘炮」等字眼需更改
微博打擊低俗或侮辱性詞語 暱稱有「娘炮」等字眼需更改
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款