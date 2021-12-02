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劉世錦指中國進入共同富裕第二階段 有必要提出這一目標

經濟脈搏 13:23 2021/12/02

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全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示，中國已經進入共同富裕的第二階段，低收入人群也富起來，從而帶動全體社會成員的共同富裕。但第二階段的難度和不確定性大過第一階段，因此有必要提出中等收入群體倍增的目標。

他強調有三大政策工具，包括鼓勵支持農民進城，通過教育培訓和擴大就業創業等，縮小低收入群體的人力資本差距，並促進中小企業、民營經濟更大規模、更穩定發展。

爭取10-15年 中等收入群體增至8億人

劉世錦出席內地一個論壇時指，中等收入群體倍增，即爭取用10至15年，中等收入群體由目前的4億人，再增加上4至5億人，達到8至9億人，從而佔到總人口的60%左右。

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他說，實現這一目標對經濟增長而言，可以擴大內需，帶動消費，同時帶動如住房、基礎設施等方面的籌資。

除了消費，他表示低收入人群收入提升後，進入中等收入群體，更重要是他們可以就業、創業、創新，要成為生產者、創新者，通過人力資本提升，顯著增加供給側高質量就業創業創新的動能。

另外，從社會發展角度來說，如果中等收入群體佔到全社會人口的一半以上，將有助於形成經濟社會穩定發展、長治久安的社會基礎。

劉世錦表示，其團隊測算，假定從2019至2030年，GDP平均增長5%左右，平均通脹率2.5%，名義GDP年均增長7.5%左右，大概到2030年，中等收入群體的比重可以上升到大概50%左右，即約7.5億人。按照大體相同的變動速度，到2035年以前，有可能是中等收入群體規模達到8到9億人，實現倍增的目標。

重點關注農民工

對於擴大中等收入群體的方法，他認為核心是著力提升低收入群體的人力資本，促進機會均等，縮小不同群體之間的人力資本的差距，用增效帶動增長的方式縮小收入差距。

劉世錦特別提到，收入低於但接近中等收入群體下限的人群，是所謂中等收入群體的潛在人群，是下一步要擴大中等收入群體重點關注的對象。據他稱，在低收入群體中間，收入相對較高的大概是4億人，對應家庭年收入是4萬到10萬。在這部分人中間，特別需要強調的是要關注進城的農民工。

他強調有三大政策工具：

一、要打通城鄉人員、土地、資金、技術等生產要素在城鄉之間的雙向流動的通道；繼續鼓勵支持農民進城

二、要補上低收入群體在住房、教育、醫療、社保等基本公共服務領域的短板，重點是通過義務教育、職業教育、職業培訓和擴大就業創業等，縮小低收入群體的人力資本差距

三、要促進中小企業、民營經濟更大規模、更為穩定、更高質量地發展

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中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

責任編輯：林佩怡

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