德新外長籲歐盟勿進口新疆產品 未來幾周討論北京冬奧

德國新政府下週即將上任，將出任德國外交部長的綠黨女黨魁貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，對華將採強硬立場，又建議歐盟不再進口新疆製產品。被問及是否會抵制北京冬奧會時，貝爾伯克表示「有必要好好審視」、「各國政府有不同應對方式，未來幾周一定會討論」。

據中央社，貝爾博克接受柏林「日日新聞報」（Die Tageszeitung）訪問時表示，討論氣候變遷和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。

早前德國新政府在聯合執政協議中提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，德國未來似乎有意加強與中國對抗。貝爾博克說，對話是國際政治的核心，但不等於美化或閉口不談。

貝爾博克強調，她所追求的價值導向外交是對話和強硬的結合，報道引述貝爾博克表示，即使近年來有人認為沉默是有說服力的，但她卻認為以長遠來看，那不是一種外交形式。上述話被認為是在暗批即將卸任的總理梅克爾（Angela Merkel）近年對中國人權問題保持沈默。

她認為，歐洲不應小看自己，可以多利用共同市場這根槓桿，不過前提是德國身為歐盟最大國，不能再像過去一樣只顧自己的中國政策，而是所有27個成員國同心協力，追求一致的中國政策。

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責任編輯：袁瑋婧

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