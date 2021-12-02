【中美角力】京智庫：11月美軍機對華抵近偵察 刷新3紀錄

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」智庫發文，指11月美軍對華抵近偵察行動，刷新月度偵察架次、單日偵察架次、抵近偵察距離等3項紀錄。

「南海戰略態勢感知」周三（1日）發文，提到在月度偵察架次方面， 11月美軍累計94架次大型偵察機前往南海對中國抵近偵察，形容架次之高「前所未有」，較此前2月最高紀錄的75架次多出近30%。

94架次中，P-8A反潛巡邏機為主力，佔總數的近8成，另外還包括MQ-4C無人偵察機和E-8C空地監視機等。

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至於單日偵察架次，該智庫指11月4日，美海軍「卡爾文森」號航母打擊群位南海活動期間，高達10架次偵察機前往南海偵察，強度超過1月23日美海軍「羅斯福」號航母打擊群，在南海活動時的7架次。

抵近偵察距離方面，11月29日，美海軍1架P-8A反潛巡邏機穿越台海，行動期間最近距離中國大陸領海基線僅約15.91海里，刷新3月22日美空軍RC-135U電子偵察機創下的25.33海里的紀錄。

該智庫表示，由於部分美軍軍機在執行偵察任務時，採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目料更多。

增加擦槍走火風險

中國國防部曾表示，今年以來，美軍對華抵近偵察的活動強度持續走高，批評美方有關行徑損害中方安全利益，威脅南海航行自由，加劇南海「軍事化」，破壞地區和平穩定，對此堅決反對。解放軍對美方動向全程掌握、嚴密監控，並始終保持高度戒備狀態。

上月有報道引述中國南海研究院院長吳士存表示，美國今年在南海上空進行500多次偵察飛行，如果加上在黃海和東海的行動，總數將超過2000次。

解放軍軍事科學院研究員曹延中10月也曾表示，據統計今年以來美艦機抵近中國島礁、沿海偵察近2000次。他認為這種高頻度抵近偵察，危害中國主權安全，加劇地區緊張局勢，必然引起中方的堅決反對，也不可避免增加擦槍走火的風險。

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責任編輯：林佩怡

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