【Omicron變種】堅持「動態清零」不動搖 國家衛健委：這是中國抗疫法寶

新冠病毒再有變種毒株來襲，為防疫帶來挑戰。國家衛健委表示，「動態清零」的防控策略是中國控制疫情的法寶，現階段仍將堅持不動搖。

現階段仍要堅持動態清零

據新華社的專訪，國家衛健委主任馬曉偉指出，一些國家執行不清零政策，但效果並不理想，疫情出現反覆，對群眾生命安全和身體健康、經濟社會衝擊仍然嚴重。

因此，中國立足抓早、抓小、抓基礎，提升疫情防範和早發現能力；發生疫情後，充分利用疫情發現之初的黃金24小時處置時間，在原來充分發揮檢測隊伍作用的基礎上，進一步發揮流調和監督隊伍作用，突出「快」字，在疫情沒擴散前，或者感染者還不具備傳播能力前，找到密接者、次密接者，把可能的感染者提前管控住，力爭用1個潛伏期左右時間控制住疫情傳播。

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馬曉偉說，這一防控策略被稱為「動態清零」，是中國控制疫情的「法寶」，現階段仍將堅持這一策略不動搖。

近期疫情均來自境外 要求各地強化管理

馬曉偉介紹，中國疫情防控經歷了三個階段。第一階段是突發疫情應急圍堵階段。在湖北保衛戰、武漢保衛戰期間，目標是不惜一切代價控制疫情播散。

第二階段是常態化防控探索階段。從去年疫情防控由應急狀態轉入常態化，到今年Delta（德爾塔）變異株傳播，目標是嚴防輸入，以核酸檢測為中心擴大預防，2至3個潛伏期控制住疫情傳播。

第三階段就是全鏈條精準防控的「動態清零」階段，從今年8月開始。重要目標之一是減少疫情發生，這需要我們在防的水平上再提高一步。前期的人、物、環境同防部署和社會面防控的有效做法還需要堅持，疫苗接種工作還需要大力推進，暴露出的薄弱環節還需要加強，針對傳播速度更快的變異毒株，措施還需完善。

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馬曉偉說，近期發生的本土聚集性疫情，流調溯源結果顯示均來自境外。針對暴露出的薄弱環節，國務院聯防聯控機制要求各地從嚴從細強化重點環節和重點人員管理，具體措施包括嚴守外防輸入的各個關口、加強重點地區防控能力建設、加強旅游等聚集性活動的管理、繼續推進疫苗接種和藥物檢測試劑研發等工作。

責任編輯：尹航

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