【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策

新冠變種病毒Omicron擴散多國之際，中國商務部發言人束珏婷表示，當前，全球疫情起伏反覆，世界經濟復甦仍面臨不確定性。將繼續密切跟蹤形勢變化，及時研判疫情對中國外貿及全球供應鏈的影響，針對外貿企業可能出現的問題和困難，及時研究政策舉措，科學妥善應對。

彭博報道，摩根士丹利表示，Omicron對中國經濟的影響可能喜憂參半，製造業會因供應鏈韌性而受益，疫情動態清零策略則會讓服務業繼續承壓。

摩根士丹利經濟學家邢自強等人周三（1日）表示，面對Omicron，疫情清零策略或是雙刃劍，一方面減輕對製造業的影響，同時限制服務業的增長。他們預計中國會在更長時間內維持疫情清零策略，而新變種病毒的致病力及對疫苗功效的影響，正在研究中。

報道指出，摩根士丹利沒有調整基準增長預測。根據彭博上月末的調查，該公司預測中國經濟今季按年增長3.3%，明年首季增長4.9%。若今年冬天罕見爆發全國性疫情，中國明年首季經濟增速可能降至4.1%至4.3%。

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責任編輯：林佩怡

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