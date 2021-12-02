美韓防長會晤首提台海 奧斯汀批中國發展高超音速武器

美國防長奧斯汀今日（2日）在首爾出席美韓安保會議（SCM），討論中國及朝鮮半島問題。他對中國的軍事擴張表示擔憂，亦再批評後者發展高超音速武器，加劇地區緊張。雙方的聯合聲明首次提及台海和平的重要性。北京此前已表示，美韓應促進地區和平穩定，而不是相反，有關國家勿在台灣問題上玩火。

奧斯汀與徐旭會後發表聯合聲明及會見記者，他指， 美韓對中國持續的軍事能力感到擔憂，這些能力會加劇該地區的緊張局勢，他所說的就是中國早前進行的高超音速武器試驗，「這凸顯了為何我們將中國視為挑戰...我們將繼續保持能力，以保護和防止中國對我們和我們的盟友的潛在威脅」。

韓聯社又引述聲明內容指，兩國防長確認了今年5月的美韓首腦聯合聲明所提到的台灣海峽和平安全重要性，並形容這是聲明首次提及台灣，引人矚目。

韓派國安首長訪華談供應鏈

奧斯汀本次訪韓3日，普遍估計應對中國威脅是議題之一，但要想說服南韓加入圍堵中國並非易事。美聯社（AP）指，由於南韓與美國在該地區另一重要盟友日本之間仍存在著棘手的歷史爭端，而且不願積極加入美國領導的遏制中國崛起的努力，美韓聯盟能在多大程度上得到鞏固，仍然是個疑問。

另外，南韓國家安保室室長徐薰今日起訪問天津，會與中共中央外事辦主任楊潔篪會晤，料談雙邊關係、供應鏈及中國國家主席習近平訪韓事宜。亦有指，徐薰會向中方介紹韓戰終戰宣言的協商進展，並尋求北京協助。

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責任編輯：陳建錫