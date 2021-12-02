「加拿大鵝」拒退貨風波 上海消保委不滿意回覆：下周再約談

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）近日被揭有質量問題，唯對內地市場設「霸王條款」拒絕退貨，引發關注。Canada Goose今（2日）向上海市消費者權益保護委員會（上海市消保委）提交《更換條款》說明，但被指內容空洞，未有提及該品牌在外國30天退貨政策，遭上海消保委質疑區別對待消費者。

上海市消保委表示，下週還將約談Canada Goose，具體時間待定。

據央視財經報導，上海市消保委昨日（1日）就退換貨條款約談Canada Goose關聯公司，並要求對方今日（2日）中午前提交《更換條款》的正式說明。Canada Goose相關負責人今午前往上海市消保委溝通，並提交的正式說明。

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該說明承諾，所有中國大陸地區專門店售賣的產品，均可以依照中國法律法規退貨退款。至於網絡上熱議的退換貨話題，Canada Goose表示，關於網購的商品，消費者有權自收到商品之日起，七日內退貨。基於相應法律規定，品牌方在線上平台執行7天無理由退換貨的政策，與行業慣例相符。

此外，事件中的消費者對羽絨服質量差，且不予退貨進行投訴。Canada Goose表示，將在上海消保委和相關監管部門的指導下積極處理，拿出妥善的解決方案。

質疑區別對待消費者

上海市消保委表示，並不滿意上述《更換條款》情況說明，指Canada Goose未有明確答復該委提出的問題，包括詳細解釋退換貨政策、解答中外門市退換貨政策是否一致等消費者關注的議題。

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上海市消保委副秘書長唐健盛續指，這份說明只是介紹7天無理由退換貨政策，質疑為何不能按照Canada Goose在全球官網上購物所採取的30天無理由退貨政策，希望該公司對於區別對待消費者作出解釋。他表示，下周將再次約談Canada Goose，具體時間待定。

責任編輯：易燕丹

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