外賣員疑似在顧客麻辣燙中小便 安徽蕪湖警方：行拘14天（有片）

一段「外賣員送餐時，在某小區電梯內往外賣中小便」的影響昨日（1日）在網絡上熱傳。隨後長江日報旗下九派新聞援引安徽蕪湖警方消息稱，疑似在顧客外賣中撒尿的外賣員，因尋釁滋事被行政拘留14天。

監控畫面顯示，11月29日晚上11時32分，小區電梯內，一名外賣員脫掉褲子，疑似向一份正在配送的麻辣燙外賣小便。

這名外賣員小便後，先是按下所到樓層的下一層，又在系好褲子後，將麻辣燙的蓋子重新蓋好並裝入外賣袋中。隨後，該男子拿起外賣搖晃幾下，聞了聞外賣的味道。到達所到樓層後，外賣員離開電梯進行配送。

▲ 視頻截圖

【網上流傳影片↓】

據知情者介紹，此事發生在安徽省蕪湖市鏡湖區采薇苑小區。當天保安通過監控發現異常，並於當晚告知住戶，但住戶「已將外賣吃掉」。而有熱心市民反映，這名外賣員是美團外賣公司的外賣員。

12月1日晚間，據九派新聞報道，安徽蕪湖警方透露，疑似在顧客麻辣燙中尿尿外賣員，因尋釁滋事被行政拘留14天。

同時，網上有人說，應該投訴至美團。美團的一名客服回應記者稱，已向上級反饋，將和相關部門進行溝通，如果查證屬實會進一步處理。

事實上，長期以來，外賣騎手與顧客間的矛盾都是外賣平台難以解決的問題。一方面，目前各大外賣平台的騎手隊伍仍然普遍外判，人員素質難以保障，另一方面，平台對騎手的嚴苛要求也容易製造沖突。

責任編輯：李冰琪

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