歐盟3千億歐元投資計劃挑戰一帶一路 京：中歐完全可互補

歐盟執委會周三（1日）公布「全球門戶（(Global Gateway）」計劃，擬在2027年前在全球範圍內投資3,000億歐元（折合逾2.33萬億港元），用於基礎設施、數字和氣候項目，作為中國「一帶一路」倡議的替代方案。中國外交部發言人汪文斌周四（2日）回應稱，不同相關倡議不應該是相互替代、相互排斥的關係，指中歐在互聯互通大方向上有諸多共識，完全可以形成互補。

汪文斌表示，中方歡迎一切幫助發展中國家建設基礎設施、促進共同發展的倡議。認為不同的相關倡議，應該提倡兼容並蓄，溝通協調，形成合力。

他又指，「一帶一路」倡議堅持共商、共建、共享原則，秉持開放、廉潔、綠色理念，致力於實現可持續、惠民生高標準目標。過去8年，「一帶一路」為有關國家人民生活帶來了實實在在的扶持，未來將繼續同各方共建「一帶一路」，加強相互合作，穩步推進各領域合作，為幫助發展中國家建設基礎設施。歐

盟執委會表示，歐盟計劃將重點關注有形基礎設施，如光纖電纜、清潔運輸走廊和清潔電力傳輸線路，以加強數字、運輸和能源網絡。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，與中國不同，歐盟將確保當地社區從「全球門戶」的基礎設施項目中受益，同時也讓私營部門參與，因此歐盟的參與意味著投資風險較小。

她又稱，各國需要（比中國）更好的和不同的提議，而歐盟的的計劃是「一個真正的替代方案」。

歐盟公布3000億歐元基礎設施計劃 挑戰中國「一帶一路」

抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建

責任編輯：林佩怡

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