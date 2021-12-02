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路透：中國政府顧問將建議調低2022年經濟增長目標

經濟脈搏 17:28 2021/12/02

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據路透報道，中國政府顧問將建議，把2022年經濟增長目標設在2021年目標之下，以在經濟面臨越來越多挑戰下，提供更多空間推動結構性改革。

外界關注，本月召開的中央經濟工作會議將如何部署明年經濟工作。報道引述3名顧問表示，在會議召開前，已起草明年經濟增長目標建議，目標區間為5%-5.5%，低過今年的「6%以上」的目標。

一名顧問說，理想情況下，明年應有5%-5.5%或5.5%左右的增長。而明年中共高層換屆，有必要保持經濟穩定，需要逆周期政策應對經濟壓力。

另一來自政府最主要智庫的顧問，則建議明年目標是5%以上。顧問們不參與最終決策；未知何時會正提出建議。

料宏觀經濟政策放鬆 防經濟急劇放緩

受製造業放緩、房地產低迷及新冠疫情等影響，中國經濟面臨下行壓力。而新的Omicron新冠變種病毒，也增加了風險。

報道預計，明年貨幣及財政政策支持力度會加強，提振經濟。牛津經濟研究院的高路易（Louis Kuijs）在報告表示，預計宏觀經濟政策立場將放鬆；政策制定者仍熱衷控制金融風險和槓桿，對增長放緩變得更寬容，但仍希望避免經濟急劇放緩。

大摩料中國明年實際GDP增速5.5% 政策勢放鬆消費逐步復甦

高盛料中國明年GDP增速4.8% 遠低市場預期

責任編輯：林佩怡

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