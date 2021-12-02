網信辦處罰豆瓣網 指屢次出現禁止發布傳輸的信息

內地加強整治社交網站，國家網信辦負責人周三（1日）約談豆瓣網主要負責人、總編輯，指針對近期豆瓣網及其賬號，「屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息」，情節嚴重，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網信辦並對豆瓣網運營主體--北京豆網科技有限公司，行政處罰150萬元（人民幣，下同）。

首11月被罰20次 累計罰款900萬

據當局通報，今年1至11月，國家網信辦指導北京市網信辦，對豆瓣網實施20次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款900萬元。

國家網信辦負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。

當局將加強監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，維護網絡空間天朗氣清。

豆瓣網是內地社交網站，提供電影、電視劇、音樂、書本的信息，並供用戶評論。在內地加強監管網上內容的背景下，去年網信辦曾督促知乎、豆瓣等重點「知識社區問答」平台開展自查自糾。另外，為配台整治「飯圈」亂象，豆瓣9月曾公布，刪除逾3萬條違規和不良信息，關停或解散的部分娛樂小組。

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責任編輯：林佩怡

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