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【新冠肺炎】北京1人核酸檢測陽性 上月底從哈爾濱抵京

社會熱點 19:40 2021/12/02

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內地新冠肺炎疫情持續，央視新聞報道，今日（2日）北京海淀區1名到京人員核酸檢測結果為陽性。經初步調查，該人士常住黑龍江哈爾濱市，上月26日與哈爾濱市確診病例在密閉空間有接觸，28日乘坐CZ2628航班從哈爾濱飛抵北京大興國際機場。

據通報，該名人士在京暫住海淀區琨禦府東區7號樓。在11月28日抵達後，曾到住所附近超市購物，翌日曾到達朝陽區十里河燈具城。直至昨日（1日）接到哈爾濱市疾控人員提醒需要核酸檢測電話，就到檢驗中心核酸检测。

海淀區已啟動應急響應，立即開展流調排查，對相關人員活動涉及該區軌跡琨禦府東區採取管控措施，啟動相關區域人員核酸檢測。

該區提醒居民，凡與該陽性人員有「時空交集」的人員，在做好個人防護下，及時向所在社區和單位報告，並暫時居家不要外出。

哈爾濱今日新增3宗本土確診病例，均為內蒙古滿洲里確診病例在哈密切接觸者。

【內地疫情】內蒙古疫情蔓延至哈爾濱 哈市主動檢測證陽性者獎1萬

【Omicron變種】堅持「動態清零」不動搖 國家衛健委：這是中國抗疫法寶

責任編輯：林佩怡

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