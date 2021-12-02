國台辦回應安倍晉三涉台言論：警惕他不斷滑向危險方向

對日本前首相安倍晉三表達「台灣有事即日本有事」等挺台言論，國台辦發言人馬曉光今晚（2日）回應，安倍在歷史、涉台問題上「不斷滑向危險方向」，國際社會須「高度警惕」。

國務院台灣事務辦公室晚間以馬曉光答記者問答的形式，以書面作上述表示。

▲ 國台辦發言人馬曉光

安倍晉三近日以視訊形式參加台灣智庫活動時表示，日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟」有事。

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馬曉光指，安倍晉三「罔顧事實，顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，妄圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚」。

他表示，安倍晉三「在台灣問題上鼓吹『遏華』，慫恿台獨的論調，反映出他在歷史、涉台問題上固守錯誤立場，不思悔改，不斷滑向危險方向，國際社會須高度警惕」。

他又說，「一個中國」原則、「中日四個政治文件精神」及日本政府「在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾」是「必須遵守的原則」。國台辦敦促日方一些人「深刻反省歷史，立即糾正錯誤，停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向台獨勢力發出錯誤信號」。

責任編輯：李冰琪