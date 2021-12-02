波音737 MAX客機  在華重獲適航許可

因發生嚴重空難而被中國停飛的美國波音737 MAX客機，已重新獲中國民用航空局適航許可，意味該客機在內地復飛已沒有適航法規障礙，但未知復飛的確實時間。

波音公司回應表示，中國民航局的決定是737 MAX飛機在中國安全返回服務的一個重要里程碑。波音公司將繼續與監管機構和客戶合作，使737 MAX飛機在全球范圍內恢復服務。

確認相關改正措施 能消除不安全狀態

民航局適航審定司發布一份針對波音737-8飛機的《適航指令》提到，波音737 MAX系列中的737-8 飛機先後發生印尼獅航和埃塞俄比亞航空兩宗空難，調查結果表明兩宗事故的發生，皆與飛機的機動特性增強系統（MCAS）有關。

《適航指令》稱，為了解決上述不安全狀態，波音啟動了飛行控制系統軟件和顯示系統軟件的設計更改工作，中國民航局在對波音提交相關改正措施進行全面評估後，確認相關改正措施能夠消除上述不安全狀態。基於以上情況，頒發這一《適航指令》，並要求相關航空公司貫徹多項改正措施。

環球網引述航空專家王亞男表示，上述《適航指令》表明民航監管當局給出了認可意見，在完成《適航指令》中的改正措施後，相關飛機就具備了復飛條件。

此前，民航局曾多次強調波音737 MAX復飛三原則，即飛機的設計修改必須獲得適航批准，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練，兩宗事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

不過，報道也提到，盡管在適航法規上已無障礙，但737 MAX距離正式復飛還需要一段時間，航空公司還需要對飛行員進行培訓等。

統計數字顯示，目前中國13家航司共停飛97架波音737 MAX。此外，深圳航空、南方航空等也均有未接收的737 MAX系列飛機。

去年11月，美國聯邦航空局已宣布波音737 MAX獲得復飛許可，隨後巴西、加拿大等國也批准737 MAX復飛。

責任編輯：蒯宇澄

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