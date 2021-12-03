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美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題

國情動向 09:55 2021/12/03

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美歐高層周四（2日）舉行「中國議題對話」，會後的聯合新聞稿指出，雙方討論了香港、新疆及西藏的人權問題，亦對中國在南海、東海和台海問題上的行動表示強烈關切。

美歐高層強烈關切中國在台海行動

對話在美國華盛頓舉行，由美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）及歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）共同主持，是對話機制3月份重啟後所舉行的第2次。

會後的聯合新聞稿（附原文）提到，舍曼與薩尼諾對中國在南海、東海與台海的問題及單方面行動表達「強烈關切」（strong concern）。他們認為北京作為有損區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊；他們也重申，依循國際法維持、促進航行與飛行自由有其重要性。

台媒分析指，聯合新聞稿關於台海情勢的措辭相當強硬，顯見中國近幾個月在台海的行動，包括10月初4天內就派出149架軍機，已成為美歐關切重點之一。

美韓防長會晤首提台海 奧斯汀批中國發展高超音速武器

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新聞稿表示，兩人也討論了中國持續存在的侵犯人權行為，包括新疆與西藏少數民族和宗教少數群體的遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方表示有興趣繼續就中國人權問題進行交流與合作，包括在多邊論壇上的交流與合作。他們還重申維護國際法和原則的重要性，並通過協調推進與人權、全球標準、明確的機構程序，並在可能的情況下進行國際組織的選舉。

此外，他們表示注意到虛假信息對民主社會的有害影響，願意就中國贊助或支持的虛假信息深化美歐信息共享。

京：搞小圈子不利於世界穩定

在整體對華政策上，新聞稿提到，舍曼與薩尼諾重申美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對華作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗（systemic rivalry）。

在其他議題上，兩人也談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化、因應經濟脅迫的重要性。

在北京，外交部稍早前表示，中國、美國和歐盟都是國際社會的主要力量，三者之間不是非此即彼的關係，更不應該進行零和博弈。中方敦促有關方面摒棄冷戰思維，堅持開放合作，對話協商，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多的穩定性和正能量。以意識形態劃綫搞小圈子的做法，不利於世界和平穩定，損人害己，得不償失。

另外，至於人權指控，外交部曾多次表示，中方堅決反對美國打著人權民主旗號，抹黑香港形象、擾亂香港法治、唱衰香港發展，強調香港事務屬於中國內政，不容外部勢力干涉。

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責任編輯：尹航

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