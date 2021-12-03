美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題（第二版）

美歐高層周四（2日）舉行「中國議題對話」，會後的聯合新聞稿指出，雙方討論了香港、新疆及西藏的人權問題，亦對中國在南海、東海和台海問題上的行動表示強烈關切。

（第二版新增中國外交部回應）

美歐高層強烈關切中國在台海行動

對話在美國華盛頓舉行，由美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）及歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）共同主持，是對話機制3月份重啟後所舉行的第2次。

會後的聯合新聞稿（附原文）提到，舍曼與薩尼諾對中國在南海、東海與台海的問題及單方面行動表達「強烈關切」（strong concern）。他們認為北京作為有損區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊；他們也重申，依循國際法維持、促進航行與飛行自由有其重要性。

台媒分析指，聯合新聞稿關於台海情勢的措辭相當強硬，顯見中國近幾個月在台海的行動，包括10月初4天內就派出149架軍機，已成為美歐關切重點之一。

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新聞稿表示，兩人也討論了中國持續存在的侵犯人權行為，包括新疆與西藏少數民族和宗教少數群體的遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方表示有興趣繼續就中國人權問題進行交流與合作，包括在多邊論壇上的交流與合作。他們還重申維護國際法和原則的重要性，並通過協調推進與人權、全球標準、明確的機構程序，並在可能的情況下進行國際組織的選舉。

此外，他們表示注意到虛假信息對民主社會的有害影響，願意就中國贊助或支持的虛假信息深化美歐信息共享。

在整體對華政策上，新聞稿提到，舍曼與薩尼諾重申美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對華作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗（systemic rivalry）。

在其他議題上，兩人也談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化、因應經濟脅迫的重要性。

京促美歐停向「台獨」發錯誤訊號

關於美歐雙方對中國在南海、東海和台灣海峽存在的所謂「單邊行動」表示關切，在北京，外交部發言人趙立堅回應指，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁才是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，中方當然有必要做出堅決回應。美歐雙方應該做的是，恪守一個中國原則，謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

關於東海和釣魚島問題，趙立堅指出，其實質是日方對中國領土的非法企圖和對中國主權的不斷挑釁。關於南海問題，其實質是有關國家對中國島礁的非法侵占和域外勢力的干擾。中方所做的一切都是在維護自身權利，正當合法。

京：指責中國「經濟脅迫」是無依據

至於新聞稿中提及應對中國經濟脅迫，趙立堅說，

美歐怎麼發展雙邊經貿關係是他們自己的事，但不應該拿中國說事。我想問問，有些人無端指責中國「經濟脅迫」有什麼依據？中國一不動輒霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓各國企業，何來脅迫之說？ 搞脅迫是美國的長項和特色。美國通過自己的政策和行動，向世界提供了經濟脅迫的經典教科書和案例。美國長期以來對古巴、朝鮮、伊朗、委內瑞拉揮舞制裁大棒，對多國隨意挑起貿易戰，濫用國家安全名義肆意打壓別國高科技企業。相信歐方對法國的阿爾斯通和澳洲核潛艇項目被美國脅迫的遭遇還記憶猶新。 中方願繼續同各方一起，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

趙立堅又說，美國和歐盟一些國家自身存在嚴重的人權問題，美國和歐盟如果真的關心人權，最應做的是反省自身問題，還清歷史欠賬，而不是打著人權幌子散布虛假信息，對他國攻擊抹黑、指手畫腳。

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責任編輯：尹航

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