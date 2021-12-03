11月財新中國服務業PMI錄52.1 企業信心強就業指數錄半年最高

疫情反彈影響需求，11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至52.1，較10月回落1.7個百分點，服務業經營活動連續第三個月保持增長，但增速輕微，為三個月來最低。就業指數錄得半年來最高，企業仍保持樂觀預期。

此前公布的11月財新中國製造業PMI錄49.9，回落0.7個百分點，繼8月後再次降至收縮區間。兩大行業景氣度均走弱，拖累財新中國綜合PMI下降0.3個百分點至51.2。

財新中國服務業PMI走勢與國家統計局一致，綜合PMI走勢則與統計局相悖。統計局公布的11月服務業商務活動指數下降0.5個百分點至51.1，綜合PMI上升1.4個百分點至52.2。

疫情影響下 內外需增長疲弱

從財新中國服務業PMI各分項指數看，新訂單指數仍處於擴張區間，但增速降至三個月來最低。調查樣本企業表示，新冠病例數量上升，為防疫情擴散而採取行等措施，對銷售造成衝擊。

外需增長也較疲弱，11月服務業新接出口業務量連續第二個月增長，但增速與10月接近，同屬微增。

雖然經營活動受疫情阻撓、新訂單增速回落，但服務業企業對未來一年前景仍保持樂觀，11月服務業經營預期指數較10月小幅提升。企業持增長預期，普遍是因為相信全球疫情將受控。

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服務業企業信心強勁，致力擴張產能，用工數量由此進一步增加。11月服務業就業指數為近五個月來第四次錄得擴張，擴張率雖然輕微，但已是6月以來最高。服務業產能壓力保持相對輕松，積壓工作量僅輕微上升。

服務業投入價格和收費價格走勢背離

此外，服務業投入價格加速上升，而收費價格漲幅回落，企業成本壓力凸顯。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，服務業擴張速度略有放緩，經濟下行壓力增加，通脹壓力部分緩解。10月下旬至11月上中旬，多省市出現新發疫情，對經濟造成不利影響，需求側受影響更大。供給側方面，電力供應短缺得到緩解後，製造業生產開始恢復，但幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施大幅緩解製造業企業成本壓力，對服務業企業降成本成效有限，整體通脹壓力猶存。

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政策層面，他認為中小企業紓困仍是重點，就業有所惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱，這些問題都應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。

責任編輯：尹航

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