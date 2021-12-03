秦剛：中國將縮短美企高管赴華審批時間 再籲美取消關稅（第二版）

據路透報道，中國駐美大使秦剛周四（2日）表示，中國將把美國企業高管赴華旅行審批所需時間，縮短到不超過10天，還將令新冠病毒檢測更加方便，並將允許高管在隔離期間工作。在經貿方面，他再促美取消對華商品的額外關稅。

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秦剛在美中貿易全國委員會舉辦的晚宴上指出，中國當局正在執行國家主席習近平關於優化人員往來「快捷通道」安排的指示。而北京將很快與美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）分享其具體工作計劃。

落實「習拜會」精神 為中美關係注入正能量

秦剛強調，北京致力落實習近平和美國總統拜登視像峰會精神，並為「我們的關係注入更多的正能量」。

他呼籲加強在製造業、金融服務和能源領域的合作。承諾傾聽美國企業提出的問題。並促華府取消前總統特朗普對中國商品徵收的額外關稅。

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另外，在同一個場合，美國負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）再次提出美國對中國商業行為的抱怨，並強調需要為美國企業提供一個公平的競爭環境。他又重申美國對新疆人權的關注，並強調了美國政府就在香港經營的風險向企業發出的警告。

責任編輯：林佩怡

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