  • 21°C
香港時間 : 20211203日 (五) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秦剛：中國將縮短美企高管赴華審批時間 再籲美取消關稅（第二版）

國情動向 12:55 2021/12/03

分享：

據路透報道，中國駐美大使秦剛周四（2日）表示，中國將把美國企業高管赴華旅行審批所需時間，縮短到不超過10天，還將令新冠病毒檢測更加方便，並將允許高管在隔離期間工作。在經貿方面，他再促美取消對華商品的額外關稅。

＊12：55 新增更多內容

秦剛在美中貿易全國委員會舉辦的晚宴上指出，中國當局正在執行國家主席習近平關於優化人員往來「快捷通道」安排的指示。而北京將很快與美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）分享其具體工作計劃。

落實「習拜會」精神　為中美關係注入正能量

秦剛強調，北京致力落實習近平和美國總統拜登視像峰會精神，並為「我們的關係注入更多的正能量」。

他呼籲加強在製造業、金融服務和能源領域的合作。承諾傾聽美國企業提出的問題。並促華府取消前總統特朗普對中國商品徵收的額外關稅。

降中國商品關稅可緩解通脹？美財長耶倫這樣說

商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實

另外，在同一個場合，美國負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）再次提出美國對中國商業行為的抱怨，並強調需要為美國企業提供一個公平的競爭環境。他又重申美國對新疆人權的關注，並強調了美國政府就在香港經營的風險向企業發出的警告。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實
2021/11/18
商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
2021/11/11
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾
2021/11/17
【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾
【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅
2021/11/19
【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
2021/11/24
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢

你可能感興趣

商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實
16:53 2021/11/18
商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
15:40 2021/11/11
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾
15:36 2021/11/17
【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾
經濟 新冠肺炎疫情 疫情 病毒檢測 商品 特朗普 關稅 美國 中國

下一篇文章

「中老鐵路」連接昆明與萬象 習近平與老撾主席將見證通車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大陸學者指兩岸「兵凶戰危」 2050年或是統一最晚時間點
大陸學者指兩岸「兵凶戰危」 2050年或是統一最晚時間點
【中美角力】美陸軍部長：希望擴大東南亞軍事部署威懾中國
【中美角力】美陸軍部長：希望擴大東南亞軍事部署威懾中國
華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論
華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論
美歐高層將舉行「中國議題對話」 台灣列議程（第二版）
美歐高層將舉行「中國議題對話」 台灣列議程（第二版）
歐盟公布3000億歐元基礎設施計劃 挑戰中國「一帶一路」（第二版）
歐盟公布3000億歐元基礎設施計劃 挑戰中國「一帶一路」（第二版）
德新外長籲歐盟勿進口新疆產品 未來幾周討論北京冬奧
德新外長籲歐盟勿進口新疆產品 未來幾周討論北京冬奧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款