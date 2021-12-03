【內地疫情】昨增80本土確診涉6省區市 內蒙累計破200病例

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（2日）新增96宗確診，本土病例佔80宗涉及6省區市。其中內蒙古通報新增56宗本土確診病例為最多，當地本輪疫情累計逾200宗確診；哈爾濱、北京、上海、雲南、陝西都錄得新確診病例。另昨日再多10宗本土無症狀感染，全部來自雲南。

在首都北京，新增的1宗確診個案，為哈爾濱來京人員。當局表示，目前疫情總體可控，但仍需嚴格進京管理，進返京人員須持有48小時核酸檢測陰性證明。

北京確診者密接45人 均已落實管控

據國家衛健委通報，內蒙古新增病例均在呼倫貝爾滿洲里市，當地累計241宗本土確診，今日啟動第六輪大規模核酸檢測。其餘新增本土個案分佈為黑龍江哈爾濱市10宗、雲南10宗、上海2宗、北京1宗、陝西1宗。

北京新增的確診者常住哈爾濱市，上月26日與哈爾濱確診病例在密閉空間有接觸，2日後乘坐航班從哈爾濱太平國際機場飛往北京大興國際機場。在京期間，暫住在海淀區琨御府東區，曾外出購物。周四（2日）核酸檢測結果陽性，同日被研判為確診。 海淀區連夜對琨御府東區內人士開展全員核酸檢測。

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北京市疾控中心副主任龐星火今日（3日）通報，初判定並核實病例密切接觸者45人，其中航班密接28人、京內密接15人，京外2人，均已落實管控措施。市政府新聞發言人徐和建表示，目前本例疫情總體風險可控。為加強遠端管控，嚴格進京管理，進返京人員須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，方可進返京。此外，14日內有一宗及以上感染者所在縣（市、區、旗）旅居史的人員，嚴格限制進返京。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史的人員「非必要不進京」。

在上海，新增確診病例為一對母女，於上月18日乘高鐵來滬，兩人周三（1日）因發燒而到醫院求診，昨日診斷為確診病例。當局將患者所在小區升級為中風險地區，並追踪到2人在上海的密切接觸者185人，均已落實集中隔離觀察。

責任編輯：易燕丹

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