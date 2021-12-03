成都業主買房一周後遭降價蝕逾50萬 官方：屬市場經濟行為

內地樓市遇冷，四川成都一新樓盤業主聲稱剛簽完購房合同就發現開發商以工抵房（工程抵押房）推出8.2折購房優惠，一周之內直接損失53萬元（人民幣，下同）。四川天府新區成都管委會公園城市局對此回應稱：「該情況屬於市場經濟（行為）。」

置業顧問否認降價銷售

根據中國證券報報道， 涉事樓盤榮盛時代天府售樓處置業顧問昨日（2日）接受詢問時表示：「網上信息不準，沒有工抵房。目前售價是正常備案價。」

但是，現場一位剛簽完購房合同的業主王麗（化名）也表示，剛以2萬元出頭的價格（8.2折）在榮盛時代天府購買了一套小戶型的房子。與王麗一起的中介也確認了8.2折購房優惠的存在：「一批次開盤的售價是每平米2.4萬元至2.8萬元，二批次在一批次的備案價基礎上少了18個（百分）點。」

售樓處門口負責登記的工作人員稱：「前些日子確實推出了一批低價房源，但是數量不多，都被搶購了。」

鏈家APP顯示，該樓盤銷售均價為每平方米2.4萬元，共有三個戶型，從130平方米到170平方米，交房時間為2023年6月30日。

報道指出，雖然樓盤地理位置偏僻，但前來看房的人依然不少。不少購房者表示，是沖著8.2折降價銷售來的。

但早先買入該樓盤的業主們卻很郁悶，還沒交房就遇上開發商降價銷售，短短幾個月就損失了數十萬元。

一位網友在問政四川的官網上反映：「我女兒今年7月按政府規定搖號一房一價認購榮盛時代天府樓盤，之後一直積極辦理按揭相關手續。10月25日，售樓部在網上打印合同，寄給我女兒，天天催著她趕快簽字。11月7日售樓部收到返回的合同，而在同一時期榮盛已按照8.2折在銷售房子，造成我們一周之內直接損失53萬元，降價時我們的合同還在簽訂過程中。」

▲ 問政四川官網截圖

還有業主表示：「榮盛時代天府將剩余的幾百套房源直接假借工抵房名義按照8折銷售外加贈送車位，遠遠低於備案價格，實則惡意降價傾銷，使前面購買的業主直接損失70萬元以上。」

官方：房企降價屬市場經濟行為

對於業主的反映的問題，四川天府新區成都管委會公園城市局回應稱：「經核實，開發企業降價銷售未違反成都市房地產現行法律法規，該情況屬於市場經濟。」

▲ 官方回應

對於本次榮盛時代天府的降價銷售原因，一位在成都從事房地產行業多年的房產中介表示：「到了年底，開發商資金越來越緊張，一方面需要支付銀行利息、工人工資，另一方面還要給材料商付款。所以打折促銷，希望能盡快回籠資金。」

前述售樓處門口負責登記的工作人員稱：「目前有業主正在售樓部跟開發商談判，看能不能有其他補償。」

責任編輯：李冰琪

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