  • 21°C
香港時間 : 20211203日 (五) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

成都業主買房一周後遭降價蝕逾50萬 官方：屬市場經濟行為

社會熱點 11:53 2021/12/03

分享：

內地樓市遇冷，四川成都一新樓盤業主聲稱剛簽完購房合同就發現開發商以工抵房（工程抵押房）推出8.2折購房優惠，一周之內直接損失53萬元（人民幣，下同）。四川天府新區成都管委會公園城市局對此回應稱：「該情況屬於市場經濟（行為）。」

置業顧問否認降價銷售 

根據中國證券報報道， 涉事樓盤榮盛時代天府售樓處置業顧問昨日（2日）接受詢問時表示：「網上信息不準，沒有工抵房。目前售價是正常備案價。」

但是，現場一位剛簽完購房合同的業主王麗（化名）也表示，剛以2萬元出頭的價格（8.2折）在榮盛時代天府購買了一套小戶型的房子。與王麗一起的中介也確認了8.2折購房優惠的存在：「一批次開盤的售價是每平米2.4萬元至2.8萬元，二批次在一批次的備案價基礎上少了18個（百分）點。」

售樓處門口負責登記的工作人員稱：「前些日子確實推出了一批低價房源，但是數量不多，都被搶購了。」

鏈家APP顯示，該樓盤銷售均價為每平方米2.4萬元，共有三個戶型，從130平方米到170平方米，交房時間為2023年6月30日。

報道指出，雖然樓盤地理位置偏僻，但前來看房的人依然不少。不少購房者表示，是沖著8.2折降價銷售來的。

但早先買入該樓盤的業主們卻很郁悶，還沒交房就遇上開發商降價銷售，短短幾個月就損失了數十萬元。

一位網友在問政四川的官網上反映：「我女兒今年7月按政府規定搖號一房一價認購榮盛時代天府樓盤，之後一直積極辦理按揭相關手續。10月25日，售樓部在網上打印合同，寄給我女兒，天天催著她趕快簽字。11月7日售樓部收到返回的合同，而在同一時期榮盛已按照8.2折在銷售房子，造成我們一周之內直接損失53萬元，降價時我們的合同還在簽訂過程中。」

問政四川官網截圖

還有業主表示：「榮盛時代天府將剩余的幾百套房源直接假借工抵房名義按照8折銷售外加贈送車位，遠遠低於備案價格，實則惡意降價傾銷，使前面購買的業主直接損失70萬元以上。」

官方：房企降價屬市場經濟行為

對於業主的反映的問題，四川天府新區成都管委會公園城市局回應稱：「經核實，開發企業降價銷售未違反成都市房地產現行法律法規，該情況屬於市場經濟。」

官方回應

對於本次榮盛時代天府的降價銷售原因，一位在成都從事房地產行業多年的房產中介表示：「到了年底，開發商資金越來越緊張，一方面需要支付銀行利息、工人工資，另一方面還要給材料商付款。所以打折促銷，希望能盡快回籠資金。」

前述售樓處門口負責登記的工作人員稱：「目前有業主正在售樓部跟開發商談判，看能不能有其他補償。」

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
2021/11/21
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
2021/11/24
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
2021/12/01
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
中國11月百城新樓價格錄去年3月來首跌 短期料難扭轉
2021/12/01
中國11月百城新樓價格錄去年3月來首跌 短期料難扭轉
政策吹暖風？北京、深圳11月二手樓成交量回升 雙雙結束7連跌
2021/12/01
政策吹暖風？北京、深圳11月二手樓成交量回升 雙雙結束7連跌

你可能感興趣

【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
16:42 2021/11/21
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
22:37 2021/11/24
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
09:54 2021/12/01
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
網絡熱話 銷售 地產 工程 成都 經濟 中國

上一篇文章

【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作

下一篇文章

【內地疫情】昨增80本土確診涉6省區市 內蒙累計破200病例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

福建舉行「大面積停電事件應急演練」 網友紛紛猜測備戰台海衝突
福建舉行「大面積停電事件應急演練」 網友紛紛猜測備戰台海衝突
「加拿大鵝」拒退貨風波 上海消保委不滿意回覆：下周再約談
「加拿大鵝」拒退貨風波 上海消保委不滿意回覆：下周再約談
【Omicron變種】堅持「動態清零」不動搖 國家衛健委：這是中國抗疫法寶
【Omicron變種】堅持「動態清零」不動搖 國家衛健委：這是中國抗疫法寶
外賣員疑似在顧客麻辣燙中小便 安徽蕪湖警方：行拘14天（有片）
外賣員疑似在顧客麻辣燙中小便 安徽蕪湖警方：行拘14天（有片）
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款