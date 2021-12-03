中國駐聯代表指抵制北京冬奧注定失敗：你來或不來 冬奧就在這裡

中國常駐聯合國代表張軍周四（2日）表示，少數國家鼓噪「外交抵制」北京冬奧會不得人心，注定失敗。他還說，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。

▲ 中國常駐聯合國代表張軍

據央視新聞報道，張軍在第76屆聯合國大會通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議後向媒體表示，北京冬奧是冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是冬奧會的主角。冬奧會的成功，不取決於個別國家官員是否出席。事實上，根據奧運會規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。

張軍說，作為東道主，中國歡迎八方來客。至於有的人說不想來，他的回答是，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。

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斥美冷戰思維作怪 圖製造分裂

張軍指出，美國個別政客炒作所謂 「外交抵制」，骨子裡還是冷戰思維在作怪，意欲將體育政治化，製造分裂，挑起對抗。這種做法不得人心，注定失敗，只能讓他們更加孤立，站到時代的對立面，站到世界絕大多數國家和人民的對立面。

北京冬奧將於明年2月4日至20日舉行。美國總統拜登上月表示，正在考慮通過外交手段抵制，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。如果通過，美國政府代表將缺席明年的北京冬奧會。中方批評將體育政治化違背奧林匹克精神；另強調美方就人權問題對中國進行指責，是不符合事實，完全站不住腳。

此外，德國即將上任的外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock） 周三（1日）也表示，不排除抵制北京冬奧的可能。

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責任編輯：易燕丹

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