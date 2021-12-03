拜登擬民主峰會推動限制監控技術出口 劍指中國？

美媒報道，美國尋求與盟友共同打擊監控技術，科登政府將於下周舉行的民主峰會宣布一項新倡議，以防止專制國家用來監視和控制其公民的技術擴散。相關的國家團體將致力制定行為準則，以指導出口許可政策。

據彭博，美國政府數月來一直就此問題，協調包括日本、南韓和歐洲國家在內的盟友。美國官員不願透露哪些國家將參加倡議，但周四（2日）表示將有一個國家團體，它們共同擔心在中國和其他地方的政府和私營部門，使用數字監控和其他技術來實施侵犯人權的行為，並針對民族和宗教少數團體成員、記者和政治異見人士。

美國高級政府官員表示，這個國家團體將致力制定一個書面、無約束力的行為準則，以指導出口許可政策。

《華爾街日報》報道也指，拜登政府將與友好國家發起倡議，為協調出口許可政策制定行為準則。另將讓參與國家，分享用來對付異見人士、記者、外國政府官員和人權活動人士的敏感技術的資訊。

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中國副外長斥「民主峰會」加劇世界混亂分裂

拜登將於本月9至10日主持首屆線上民主峰會，110個受邀方包括台灣，但不包括中俄。

中國副外長樂玉成周四與俄羅斯副外長莫爾古洛夫視像會晤時，痛斥「民主峰會」完全是場鬧劇，是典型的冷戰思維，會加劇世界混亂和分裂，是對民主的褻瀆和背叛。

他強調，民主不是個別國家的專利，批評有的國家民主記錄不光彩，卻以「民主權威」自居，隨意篡改民主定義、亂設民主標準，將民主「工具化」以謀取私利。 這種假民主之名、行反民主之實的做法十分荒唐，不得人心，注定要失敗。

中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

【中美角力】王毅批美辦民主峰會 試圖對其他國家美式改造

責任編輯：林佩怡

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