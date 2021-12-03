「中老鐵路」連接昆明與萬象 習近平與老撾主席見證通車（第二版）

連接中國昆明市和老撾首都萬象的中老鐵路周五（3日）正式開通，老撾自此邁入鐵路運輸時代。國家主席習近平今日與老撾國家主席通倫舉行視頻會晤，並以視頻連線形式共同見證中老鐵路通車。

＊更新習近平與通倫視像會晤並見證中老鐵路通車

據內媒報道，國鐵集團相關負責人介紹，中老鐵路北起中國雲南省昆明市，向南經中國玉溪、普洱、磨憨邊境口岸，再經老撾磨丁邊境口岸，最終到達老撾首都萬象，線路全長1,035公里。新建的玉溪至磨憨段2015年12月開工建設、磨丁至萬象段2016年12月開工建設。

中老鐵路開通運營後，昆明至磨憨最快5小時20分可達，磨丁至萬象最快3時20分可達。加上口岸通關時間，旅客從昆明至萬象最快10小時左右可達。

報道指出，擁有720萬人口的老撾，基礎設施薄弱，此前僅有總長4公里的鐵路。而如今，中老鐵路全長1000多公里，速度高達每小時160公里的子彈頭列車將會在該國穿行，大大改變了老撾的交通現狀。作為「一帶一路」、中老友誼標誌性工程的中老鐵路，將為加快建成中老經濟走廊、構建中老命運共同體提供有力支撐。

據悉，中老鐵路的客運服務預計將於周六開始，但僅限完全接種疫苗的旅客。

歐盟3千億歐元投資計劃挑戰一帶一路 京：中歐完全可互補

塔利班：非常重視一帶一路 中國是阿富汗走向全球通行證

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道