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傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京

國情動向 14:06 2021/12/03

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據立陶宛傳媒報道，立陶宛部分企業對華出口再遇挑戰，有傳中國海關已將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法清關。立陶宛政府正尋求與歐盟協調，集體反制北京。

立陶宛因允許台灣在當地設立「代表處」，引起北京不滿，雙方關係急轉下。上月中方將與立陶宛的外交關係由大使級降至代辦級。對於中方會否在經貿領域懲罰立陶宛，外交部曾重申將採取一切必要措施，捍衛國家主權，並做錯事必付代價。

中國駐立陶宛外交機構 更名為代辦處

經貿領域懲罰立陶宛？中國外交部：做錯事必付代價

與立陶宛有關貨品 傳會被中方拒收

中央社報道，據立陶宛傳媒報道，一名木材出口商指出，在中國的貿易夥伴無法為他近日抵達上海的貨櫃清關，因在當地海關電腦系統內，自12月1日起就不再有立陶宛這個國家。更有指貨物只要與立陶宛有關，就會被中方拒收。

立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長Rokas Radvilavičius表示，中國官方未正式發布禁止進口立陶宛貨物，但相關禁令不排除是「內部指示」。

立陶宛外交部及經濟暨創新部均表示未接獲任何官方資訊。立陶宛外交部表示，知道立陶宛貨物進港清關或遇阻，將持續蒐集資訊，並已與歐盟聯繫，尋求集體反制。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）則說，對相關情況已有所準備，將協助遭波及企業取得必要的周轉資金、提高對中小企業的信貸擔保額。她也提到，立陶宛與中國的經貿難題，需要歐盟介入、集體應對。

立陶宛指台灣代表處無外交性質 歐盟表支持：無違一中政策

中國外交部指立陶宛明顯被某些大國策動 關注會否亡羊補牢

責任編輯：林佩怡

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