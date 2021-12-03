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新晉華人首富趙長鵬 曾打造「幣圈女團」惹關注

社會熱點 15:29 2021/12/03

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虛擬貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，近日以900億美元身家（約7,011億港元）成為最新全球華人首富。不過，圍繞趙長鵬的風波不斷，官媒轉載文章評價他是「靠在幣圈割韭菜而上位」。還有一點引人關注的是，趙長鵬的幣安交易所中，有數個顏值頗高的女性成員，圈內稱為「幣安101女團」。

中國對虛擬幣交易炒作活動保持高壓打擊態勢

《環球時報》微信公眾號轉載了一篇文章，介紹趙長鵬的發家經歷。文章提到，趙長鵬出生於中國，上世紀80年代末移居加拿大，並入了加拿大籍。創立加密貨幣交易所幣安之前，2014年，趙長鵬將上海的房產賣掉，得來的資金全部投資比特幣。

到了2017年，幣安開始提供貨幣交易服務，每秒可處理約140萬個訂單，提供150多種加密貨幣的交易。

在幣安的發展過程中，人稱「何一」的女人提供了很大助力。在入圈之前，何一是一個小有名氣的主持人，後入職另一家知名交易所OKCoin負責品牌相關業務。而趙長鵬正是被何一說動才以首席技術官的身份加入OKCoin，可以說，如果沒有何一的相助，就沒有趙長鵬創辦幣安並迅速壯大這一連串的故事。

在幣安的一些用戶群中，曾出現數個顏值頗高的女性團隊成員的身影，在當時為幣安帶來不少關注，圈內稱之為「幣安101女團」。這個女團正是由何一主導推出。何一曾在朋友圈發布了一則招聘啟事，直言標準就是「膚白貌美大長腿」。

招到人之後，何一的方法的確在吸引流量、拉攏客戶上發揮了功效。

值得一提是，中國對比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動保持高壓打擊態勢，並明確比特幣不具有法定貨幣地位。監管層指，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。

全球華人首富易主 幣安創辦人趙長鵬擠下鍾睒睒

發改委擬修改產業結構目錄 虛擬貨幣「挖礦」納淘汰類

人行：虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動

責任編輯：尹航

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