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英特爾CEO指台灣非穩定之地 籲美更多投資本土芯片商

經濟脈搏 16:24 2021/12/03

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英特爾（Intel）執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）日前出席一個會議時表示，台灣並非一個穩定的地方，呼籲美國政府不可單一輔助台積電和三星在美設廠，應優先投資本土芯片製造商，以便更大程度掌控相關知識產權。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）報道，格爾辛格周三（1日）在美國加州參加《財富》雜志年度科技腦力激蕩會議（Fortune Brainstorm Tech）演講時指出，北京本周派遣了27架次軍機進入台灣西南空域，直言台灣並不是一個穩定的地方。

格爾辛格表示，美國在激勵半導體發展的前提下，可支持台積電和三星在美設廠，但同時也需要增加對美國本土芯片製造商的投資，扶持美光（Micron）、德州儀器（Texas Instruments）和英特爾等美企。他指出，這將使美國對有關知識產權獲得更大程度的掌控權。

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格爾辛格續指，雖然台積電和三星在美國設廠，有助減輕地緣政治風險，但投資美國國內芯片製造商將會有更大的好處，比如擁有芯片研發能力。他反問，「你想要擁有相關智慧產權、研發和稅收，還是想要這些回流亞洲？」

報道指，三星電子上周宣佈，將斥資170億美元在德克薩斯州建立新的芯片工廠，此舉也是響應美國政府推動更多半導體在地製造的舉措之一。此前，台積電今年6月份宣佈，該公司已於美國亞利桑那州建設一座總投資高達120億美元的芯片工廠，並計劃2022年下半年移入機台。

格爾辛格望盡快通過《芯片法案》

英特爾今年9月斥資200億美元，在美國亞利桑那州設立2座芯片工廠。格爾辛格形容，英特爾將成為美國一間囊括芯片設計與製造的公司。華府的補助對英特爾與台積電和三星競爭而言，實屬至關重要。

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格爾辛格提到，台灣和南韓均對當地芯片製造商提供大量補貼，質疑美國政府如何與高達30%到40%的補貼競爭。他表示，美國企業並非與台積電或三星競爭，而是在與台灣和南韓競爭；而北京方面的補貼甚至更加可觀。

格爾辛格表示，英特爾非常支持美國擬推動的《芯片法案》（CHIPS Act），並希望能於本周內通過。該法案將為美國當地芯片製造商提供520億美元的輔助，以緩解全球芯片供應短缺，同時扭轉半導體產製過於依賴亞洲的狀況。

責任編輯：易燕丹

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