「加拿大鵝」拒退貨風波後 央視點名LV售後服務內外有別

加拿大羽絨服飾品牌Canada Goose（內地譯「加拿大鵝」）近日因深陷拒絕退貨風波，央視財經報道，除了「加拿大鵝」，部分國際品牌的售後服務也內外有別，還點名知名奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）。

據央視財經周五（3日）報道，LV在中國大陸是7天內可以退貨，30天內可換貨，但是在美國、加拿大就可以30天內退貨。而該品牌在這些國家退換貨政策的最後，還標註：全球任何一家門店都接受退換，但不包括巴西、中國、哥倫比亞等地區。

報道指出，近年不少國際品牌紛紛落戶中國，「一邊大賺中國消費者的錢，一邊對中國消費者的區別對待」。報道稱，面對一些國際品牌的「雙重標準」，法律學者認為消費主權意識覺醒很關鍵。

據中國《消費者權益保護法》規定，沒有國家規定和當事人約定的，消費者可以自收到商品之日起7日內退貨；7日後符合法定解除合同條件的，消費者可以及時退貨，不符合法定解除合同條件的，可以要求經營者履行更換、修理等義務。

「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談

「加拿大鵝」拒退貨風波 上海消保委不滿意回覆：下周再約談

處於風口浪尖的Canada Goose，早前其上海門市拒絕一名顧客因質量問題而退貨的要求，而其《更換條款》列明「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨」，引發爭議。官媒批評「加拿大鵝」用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」，必定不被中國法律所容。

「加拿大鵝」及後更遭上海市消保委約談。「加拿大鵝」昨日提交說明，惟上海市消保委不滿意回覆，表示下周還將約談對方，具體時間待定。而到昨日下午，涉事顧客到「加拿大鵝」門市，與店長經過逾半小時溝通後，門市終於同意對羽絨服退貨退款。

責任編輯：林佩怡

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