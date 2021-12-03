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樂玉成稱「中國是當之無愧的民主國家」 京再轟美式民主

國情動向 17:30 2021/12/03

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中國副外長樂玉成周四（2日）表示，中國的民主模式符合本國國情，受到人民擁護，是真正的、管用的、成功的民主，「中國是當之無愧的民主國家」。他又不點名批評，個別國家在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗，同民主背道而馳。

此外，中國外交部發言人趙立堅周五（3日）亦指責，美式民主在國內是欺騙民眾的把戲，在國外是推行霸權主義政策的工具。

在周四舉行的「臨甲7號沙龍——中外學者談民主」高端對話會上，樂玉成致辭提到，中國的全過程人民民主，不是少數人、利益集團的民主，而是多數人、全體人民的民主；不是搞「花架子」、形式上的民主，而是真正讓老百姓得幸福、惠民生的民主；不是那種在投票時被喚醒、投票後就休眠的民主，而是人民充分享有知情權、表達權、監督權，全鏈條參與的民主。

中國副外長樂玉成

他說，歷史和現實充分證明，中國的民主模式符合本國國情，受到人民擁護，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。中國是當之無愧的民主國家。

斥「民主峰會」行反民主之實

他批評，個別國家以「民主領袖」自居，召集什麼「民主峰會」，人為把世界各國分成三六九等，貼上「民主」和「非民主」標籤，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，這是假民主之名、行反民主之實。這種做法對國際社會團結合作沒有任何好處，對世界發展也不會有任何裨益。

樂玉成當日與俄羅斯副外長莫爾古洛夫視像磋商時也表示，所謂「民主峰會」完全是一場鬧劇，是典型的冷戰思維，會加劇世界混亂和分裂，是對民主的褻瀆和背叛。這種假民主之名、行反民主之實的做法十分荒唐，不得人心，注定要失敗。

此外，趙立堅周五在外交部例行記者會上，回應有關美國民主的民調時，稱失去民眾支持的美式民主，「早已是無源之水，無本之木」。他並指，美式民主不就是金錢民主嗎？在國內是欺騙民眾的把戲，在國外是推行霸權主義政策的工具。而美國國會暴亂事件，戳穿了美式民主的神話，阿富汗大潰敗再次表明把美式民主強加給他國根本行不通。

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中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

責任編輯：林佩怡

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