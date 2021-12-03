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【中美貿易戰】兩大原因 中國自美進口大豆或縮減兩成

國情動向 18:28 2021/12/03

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據路透報道，由於航運延誤、中國需求減弱等，中國2021/22年度從美國進口的大豆預計大幅下降。

分析師和大型進口商稱，在9月開始的銷售年度，中國自美國的大豆總進口量可能不到3000萬噸，至少下降20%。

在中美第一階段貿易協議中，中國承諾在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2,000億美元。但據報至今僅完成約目標的6成。

【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓

【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢

颶風延誤裝載 需求亦減弱

報道引述美國農業部的數據，今年颶風艾達（Ida）令9月份美國主要港口的作物裝載受阻，令當月運往中國的貨物比上年同期下降81%。

此外，作為中國大豆需求的主要驅動力，壓榨和生豬生產潤在美國收高峰期走弱，削弱中國對美國大豆的購買氣氛。

值得注意，美國農民剛收獲史上第二多的大豆作物，一般而言，年產量約45%-50%用於出口。當中一半以上通常銷往中國，而中國約7成的美國大豆交易都在9月至12月的收割後窗口期進行。

美國一個出口商表示，中國大豆進口商幾乎已完成12月的採購，目前正填埔1月和2月的需求。而巴西的出口季正逐漸升溫。據報2022年巴西大豆料提早收割，將縮短美國對中國的出口窗口。

據預計，中國將佔本季所有大豆進口量近60%，美國出口商難以找到單一大型買家替代。生豬生產利潤將是明年中國大豆需求的關鍵決定因素。報道指出，目前豬肉價格和生豬利潤正反彈，有望提高大豆總消費量。

責任編輯：林佩怡

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