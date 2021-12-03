中國銀保監會上海監管局局長韓沂被查

中紀委網站周五（3日）晚上通報，中國銀保監會上海監管局黨委書記、局長韓沂，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查。經國家監委、浙江省監委指定管轄，杭州市監委對其監察調查。

稍早已有媒報消息傳出，韓沂失聯；中國銀保監會山東監管局黨委書記、局長王俊壽，將接任其職位。目前，中國銀保監會上海監管局網站顯示，王俊壽已是該局黨委書記、局長。

稍早傳韓沂失聯 王俊壽接任其職

58歲的韓沂，山東鄒城人，早年在中国人民银行浙江省分行、上海分行等工作，及後歷任湖北銀監局局長、浙江銀監局局長、銀監會現場檢查局局長、上海銀監局局長、上海銀保監局籌備組組長。2018年，出任上海銀保監局局長。

▲ 韓沂

今年50歲的王俊壽，山西陽泉人，研究生學歷，擁有經濟學博士學位。資料顯示，他曾歷任天津科技城市信用社會計員、信貸員、辦公室副主任；天津城市合作銀行總行辦公室主任助理、支行業務科長、行長助理、管轄行副行長；天津市商業銀行總行個人金融業務部總經理。

王俊壽2006年8月起任海南銀監局副局長；2009年2月起任天津銀監局副局長；2013年12月起任中國銀監會辦公廳副主任。長期分管國有大型銀行、外資金融機構監管、信息科技風險監管。 2015年1月起任新疆銀保監局局長；2018年11月起任山東銀保監局局長。

據「21世紀經濟報道」，王俊壽在近日在中國金融撰文《譜寫銀保監管新篇章》中表示，「小勝靠力，中勝靠智，大勝靠德。」監管部門首先是政治機關，最大的「德」就是對黨忠誠。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁