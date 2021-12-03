  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (五) 20:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國銀保監會上海監管局局長韓沂被查

國情動向 19:36 2021/12/03

分享：

中紀委網站周五（3日）晚上通報，中國銀保監會上海監管局黨委書記、局長韓沂，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查。經國家監委、浙江省監委指定管轄，杭州市監委對其監察調查。

稍早已有媒報消息傳出，韓沂失聯；中國銀保監會山東監管局黨委書記、局長王俊壽，將接任其職位。目前，中國銀保監會上海監管局網站顯示，王俊壽已是該局黨委書記、局長。

稍早傳韓沂失聯 王俊壽接任其職

58歲的韓沂，山東鄒城人，早年在中国人民银行浙江省分行、上海分行等工作，及後歷任湖北銀監局局長、浙江銀監局局長、銀監會現場檢查局局長、上海銀監局局長、上海銀保監局籌備組組長。2018年，出任上海銀保監局局長。

韓沂

今年50歲的王俊壽，山西陽泉人，研究生學歷，擁有經濟學博士學位。資料顯示，他曾歷任天津科技城市信用社會計員、信貸員、辦公室副主任；天津城市合作銀行總行辦公室主任助理、支行業務科長、行長助理、管轄行副行長；天津市商業銀行總行個人金融業務部總經理。

王俊壽2006年8月起任海南銀監局副局長；2009年2月起任天津銀監局副局長；2013年12月起任中國銀監會辦公廳副主任。長期分管國有大型銀行、外資金融機構監管、信息科技風險監管。 2015年1月起任新疆銀保監局局長；2018年11月起任山東銀保監局局長。

據「21世紀經濟報道」，王俊壽在近日在中國金融撰文《譜寫銀保監管新篇章》中表示，「小勝靠力，中勝靠智，大勝靠德。」監管部門首先是政治機關，最大的「德」就是對黨忠誠。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 中國銀行保險監督管理委員會 中紀委 政治 上海 銀行 中國

下一篇文章

【中美貿易戰】兩大原因 中國自美進口大豆或縮減兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京
傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京
降中國商品關稅可緩解通脹？美財長耶倫這樣說
降中國商品關稅可緩解通脹？美財長耶倫這樣說
秦剛：中國將縮短美企高管赴華審批時間 再籲美取消關稅（第二版）
秦剛：中國將縮短美企高管赴華審批時間 再籲美取消關稅（第二版）
中國駐聯代表指抵制北京冬奧注定失敗：你來或不來 冬奧就在這裡
中國駐聯代表指抵制北京冬奧注定失敗：你來或不來 冬奧就在這裡
美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題（第二版）
美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題（第二版）
「中老鐵路」連接昆明與萬象 習近平與老撾主席見證通車（第二版）
「中老鐵路」連接昆明與萬象 習近平與老撾主席見證通車（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款