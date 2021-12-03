人行：短期個別房企出現風險 不影響中長期市場融資

中國恆大（03333）今日公開市場首次違約，人民銀行指，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能，將配合地方政府做好風險化解。

人行官員稱，恆大風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資者開始買入中資房企美元債券。

有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

對於廣東省政府向恆大派駐工作組，人行官員指，那是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措，人行對此表示支持，「我們將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」。

銀保監： 對銀行業無負面影響

銀保監發言人稱，當局關注到恒大對一筆境外債券未能履行擔保義務，這是市場經濟中的個案現象。當局相信境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對中國銀行業、保險業正常運行造成任何負面影響

廣東省等地方政府和部門正在依法指導督促恆大及其所屬企業穩妥有序化解風險，積極推動項目復工復產建成交樓，銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。 銀保監將貫徹國家有關政策，在落實房地產金融審慎管理的前提下，指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。

現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

責任編輯：陳建錫