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【內地疫情】5省區增75本土病例 廣州中招（第二版）

社會熱點 14:58 2021/12/04

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內地新增75宗本土確診病例，分佈在5個省區，內蒙古呼倫貝爾市佔61宗，黑龍江5宗，河北4宗，雲南4宗，廣東廣州有1宗，另有12宗無症狀感染。

（更新廣州防疫措施）

在廣州，新增的確診病人是一名50歲男子，住在白雲區新市街保利紫雲花園，被轉至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離，幾邊屋苑、學校等已實行臨時管控。

市交通運輸局今日（4日）下午宣布，地鐵8號線小坪站、石潭站所有出入口封閉，雙向列車暫不停站通過；新市、均禾街道內的所有巴士站臨時撤銷，總站臨時停用，途經巴士線路飛站；巡遊的士、網約車均暫停新市和均禾街道內的營運。

另外，黑龍江省文旅廳宣布，為防止疫情擴散，昨日（3日）起執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，暫停全省旅行社及在線旅遊企業的跨省團及「機票+酒店」業務，直至省內無中高風險地區。哈爾濱市政府要求，市內的士及網約車禁止跨城運營，網約平台不得向跨市網約車、順風車派單。

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責任編輯：陳建錫

傳染病 疫情 新冠肺炎疫情 呼倫貝爾 黑龍江省 廣州 哈爾濱

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