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布林肯勸北京慎重 對台動武將引發「可怕後果」

國情動向 11:06 2021/12/04

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台海局勢緊張下，美國國務卿布林肯警告，中國大陸近年來加大對台施壓，包括軍事挑釁，但攻台將會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自衛。大陸外交部此前已表明，美國應該恪守真正的「一中原則」，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，並警告繼續打「台灣牌」將為兩國關係造成顛覆性風險。

布林肯周五（3日）接受路透社專訪指，美國以自身的「一中政策」、《台灣關係法》、美中三個聯合公報，以及對台六項保證作為基礎，且持續遵循這些原則。但過去幾年，大陸試圖改變現狀，進行挑釁軍事作為，加大對台施壓及孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，他形容這是危險之處。

他奉勸中國領導人，要非常謹慎思考這問題，不要造成一場會為許多人帶來可怕後果，且對任何人都不利的危機，包括中國自己在內。他不回應美國是否會出兵介入，重申美方多年來一直清楚表明，會致力確保台灣有能力自我防衛，不論是提供防衛武器或服務，「我們會持續履行這項承諾」。

談到明年2月的北京冬奧，布林肯對美國態度仍三緘其口，但他透露，美國確有與盟友討論對冬奧想法，這些國家近期就會決定因應的方式。

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責任編輯：陳建錫

 

軍事衝突 地緣政治 外交 軍事 美國 戰爭 布林肯 中美關係 路透社 兩岸關係

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