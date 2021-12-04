布林肯勸北京慎重 對台動武將引發「可怕後果」（第二版）

台海局勢緊張下，美國國務卿布林肯警告，中國大陸近年來加大對台施壓，包括軍事挑釁，但攻台將會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自衛。中國官媒批評，美國才是局勢緊張的始作俑者，布林肯的說法如同「賊喊捉賊」、亂扣帽子，是為了自身擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口。

（更新官媒回應）

布林肯周五（3日）接受路透社專訪指，美國以自身的「一中政策」、《台灣關係法》、美中三個聯合公報，以及對台六項保證作為基礎，且持續遵循這些原則。但過去幾年，大陸試圖改變現狀，進行挑釁軍事作為，加大對台施壓及孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，他形容這是危險之處。

他奉勸中國領導人，要非常謹慎思考這問題，不要造成一場會為許多人帶來可怕後果，且對任何人都不利的危機，包括中國自己在內。他不回應美國是否會出兵介入，重申美方多年來一直清楚表明，會致力確保台灣有能力自我防衛，不論是提供防衛武器或服務，「我們會持續履行這項承諾」。

談到明年2月的北京冬奧，布林肯對美國態度仍三緘其口，但他透露，美國確有與盟友討論對冬奧想法，這些國家近期就會決定因應的方式。

官媒：美台滋事在前，中方反制在後

官媒新華社指，一段時間以來，美方在打「台灣牌」上動作不斷，接連讓議員和高級別官員訪台，擬售台遠程空對地導彈，軍艦頻頻穿越台海，軍機降落台灣，炮製形形色色的涉台法案，慫恿日本、澳洲和一些歐洲國家利用台灣問題滋事。簡言之，是美台滋事在前，中方反制在後，邏輯鏈條非常清晰。

炒作「大陸對台動武」是美國「以台製華」的一個環節， 未來無論美方怎麼花樣翻新，中方將予以堅決應對。 台灣問題事關中國的核心利益，在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中方沒有妥協的空間。 奉勸美方政客，想藉台灣問題遲滯中國發展注定徒勞。

另外，大陸外交部此前已表明，美國應恪守真正的「一中原則」，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，並警告 打「台灣牌」將為兩國關係造成顛覆性風險。

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責任編輯：陳建錫