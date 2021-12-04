國務院《中國的民主》白皮書：中國民主是人民當家作主

拜登政府下周召開「民主峰會」，普遍預料將把矛頭指向中國。中國國務院今日（4日）發表《中國的民主》白皮書，強調中國的民主是以人民當家作主為本質，是最真實、最廣泛的社會主義民主，並重申民主非少數國家的專利，不應由外部少數人指手畫腳，也不應由自以為是的少數國家來評判。

白皮書指，民主是全人類共同價值，是中國共產黨和中國人的重要理念。中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。 黨的十八大提出全過程人民民主重大理念並大力推進， 實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一。

評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

白皮書指，民主是各國人民的權利，而非少數國家的專利。 一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。 國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。 實現民主有多種方式，不可能千篇一律。

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