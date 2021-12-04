國務院《中國的民主》白皮書：中國民主是人民當家作主（第二版）

拜登政府下周召開「民主峰會」，普遍預料將把矛頭指向中國。中國國務院今日（4日）發表《中國的民主》白皮書，強調中國的民主是以人民當家作主為本質，是最真實、最廣泛的社會主義民主，並重申民主非少數國家的專利，不應由外部少數人指手畫腳，也不應由自以為是的少數國家來評判。

（更新中央官員說法）

白皮書指，民主是全人類共同價值，是中國共產黨和中國人的重要理念。中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。 黨的十八大提出全過程人民民主重大理念並大力推進， 實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一。

評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

白皮書指，民主是各國人民的權利，而非少數國家的專利。 一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。 國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。 實現民主有多種方式，不可能千篇一律。

中央政策研究室副主任田培炎指，堅持中共領導是發展全過程人民民主的根本保證，搞西方那套所謂「民主」，是很容易搞散、搞亂的，民主必然會走向它的反面。他又指，在美國的制度下，政治人物是利益集團的代理人，而非代表大多數選民的和國家整體利益，中國人不喜歡、不需要這樣的民主。他指美國自詡「民主領袖」，操弄所謂「民主峰會」，將是人類民主發展史上的笑話。

王毅：美國借峰會干涉別國內政

外長王毅昨日（3日）與巴基期坦外長通話，他批評美國舉辦「民主峰會」的目的不在民主而在霸權，是假藉民主的名義，維護美國的霸權地位，是以民主為旗號，藉機干涉別國內政，在世界上製造分裂。他指，中國對自身民主道路及民主進程充滿信心，亦願意與各方維護公道正義，抵制冷戰思維，發展真正民主。

樂玉成稱「中國是當之無愧的民主國家」 京再轟美式民主

中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維