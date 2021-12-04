李克強提「適時降準」後 機構傾向預測這時間點

國務院總理李克強昨日（4日）指，將適時降準，加大對實體經濟支持。路透社引述多家機構分析，人行很可能在本月正式降準，置換部分到期MLF（中期借貸便利）概率較大，且全面降準概率大於定向降準。但僅靠降準並不能扭轉經濟下行周期，要取決於財政政策的支持力度，以及房地產政策是否會進行微調。

開源證券首席分析師陳曦指，回顧歷史，李克強總理表示「降準」後只有一次落空，其餘歷次均有降準落地，此次表態雖然並非國常會等場合，但此前也有先例可循，「我們認為未來1至2周之內，全面降準概率很大」。 7月的全面降準遠超市場預期，也表明「寬貨幣」早已開啟， 未來全面降準落地並不意外。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指，大家之前都認為如果有降準可能就是年底之前，保跨年流動性、穩經濟的因素都有。當然也會考慮有對沖恆大事件的問題，恆大事件還是對市場有很大的衝擊的。12月MLF利率和LPR（貸款市場報價利率）也有鬆動下調的可能性。

瑞銀證券首席經濟學家汪濤指，很可能在本月正式降準，房地產市場下行壓力加劇之際，投資者應關注即將召開的中央經濟工作會議釋放的寬鬆信號。下一個值得重視的時點是明年1月中旬的農曆新年前，屆時國務院及主要部委在年度工作計劃會議中可能會推出小幅寬鬆政策，人行也可能增加流動性投放。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則指，降準符合市場預期，但僅靠降準不能扭轉經濟下行周期，未來取決於財政政策的力度以及房地產政策是否微調。

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責任編輯：陳建錫