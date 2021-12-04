借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」

中美產業競爭近年已蔓延至電動車領域，美媒指，北京正尋求所謂的「鯰魚效應」（將具侵略性的魚投入水池，令其他魚游得更努力），將美國電動車巨頭Tesla引入中國後，透過供應鏈的結果，從中複製其生產模式，以加強本土電動車業的競爭力，如同國產智能手機的發展模式一樣，但造車沒那麼容易。

《紐約時報》指，中國有望成為電動車領域的主要競爭者，而本土供應商與Tesla合作，生產出愈來愈精密的零件，讓這些企業得以與西方和日本的企業展開勢均力敵的競爭。許多車企相信，向新能源汽車轉型所帶來的機遇，與互聯網在過去10年的發展類似，中國在那期間內打造出微信、TikTok等強大平台。

這是北京Tesla進入中國的原因，還提供低價土地、貸款、稅收優惠和補貼，允許其在沒有本土合作方的情況下運營工廠，這是外國汽企首次在中國獲此待遇。

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報道指， 蘋果iPhone的許多中國供應商開始與本土品牌合作，幫他們造出更好的手機，如今小米、Vivo手機在歐洲、印度、東南亞和非洲市場都大受歡迎，在美國亦然。正如蘋果改變了中國的智能手機產業一樣， Tesla 可能改變中國的電動車企業。

不過， Tesla自主打造了許多生產技術，中國車企很難通過與供應商的合作來複製Tesla的產品， 更寬泛地說，中國車企及其供應商需要外國製造的芯片和其他專有技術。 中國汽車產業的規模是世界第一，每年能生產2,500萬輛汽車，但最受歡迎的還是豐田和雪弗蘭等品牌，本土品牌在國外還沒有知名度。

力勁集團（0558） 為Tesla提供壓鑄機，創辦人劉相尚向紐時指， 中國企業在技術上取得了長足進步，但仍有很長的路要走。 力勁集團希望在未來兩年內向眾多中國企業供應同類壓鑄機。 但其中一些企業很難找到具備特斯拉這種類型和才能的汽車設計師。 沒有設計，力勁集團就不能做出相應的機器。

「 國內很多車廠都和我們就Giga Press（該公司為特斯拉生產的巨型壓鑄機——編註）有交流，但大部分還在設計階段」劉指，「國內設計人員仍有瓶頸。」

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