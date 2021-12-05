【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況

美國本月9日起舉行民主峰會前，中國外交部周日（5日）發布約1.5萬字的《美國民主情況》報告，批評美國民主實踐亂象叢生，不應對外將美式民主強加於人，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

報告除了序言及結束語，包括「何為民主」、「美國民主的異化及三重弊害」兩部分。新華社報道，報告通過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

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報告指出，民主是全人類的共同價值，是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。

斥美式民主淪「金錢政治」 肆意干涉他國內政

報告認為，每個國家的政治制度，應由這個國家的人民自主決定。而一個國家是不是民主，亦應該由這個國家的人民來評判，而不是由外部少數人來指手畫腳。

在「美國民主的異化及三重弊害」部分，報告提到，美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已越來越背離民主制度的內核和制度設計初衷，美式民主淪為「金錢政治」，名為「一人一票」實為「少數精英統治」，民主制度失靈並引發信任危機。同時，報告批評美國民主實踐亂象叢生，國會暴亂震驚全球、種族歧視根深蒂固、疫情失控釀成慘劇、貧富分化不斷加劇等。

報告又指，美國政府不顧世界上不同國家和地區在經濟發展水平和歷史文化方面存在的巨大差異，將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，策劃「顏色革命」，肆意干涉他國內政，甚至顛覆他國政權，造成災難性後果。

促美完善自身民主制度 不是強加於人

最後，報告表示，「民主燈塔」招致全球批評，美國對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多國際責任，提供更多公共產品，而非對內只講程序民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

當前，國際社會正應對新冠肺炎疫情、經濟增長放緩、氣候變化危機等全球性緊迫挑戰，團結合作是最有力武器。把民主一元化、絕對化、工具化、武器化，人為製造集團政治和陣營對立，與同舟共濟精神背馳。各國應超越不同制度分歧，摒棄零和博弈思維，踐行真正多邊主義，相互尊重、求同存異、合作共贏。

美國總統拜登將於周四、周五（9、10日）主持首場民主峰會，受邀方包括台灣，但不包括中俄。中方曾批評，「民主峰會」完全是場鬧劇，是典型的冷戰思維，會加劇世界混亂和分裂；這種假民主之名、行反民主之實的做法十分荒唐，不得人心，注定要失敗。

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責任編輯：林佩怡

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