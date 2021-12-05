美防長：解放軍在台海軍事行動像「排練」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周六（4日）表示，解放軍近期在台海的軍事行動，很像「排練」。他重申，美國堅持一個中國政策，同時致力遵循台灣關係法，支持台灣維持自我防衛能力。

▲ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）

解放軍近期頻頻派軍機飛往台海到台灣西南空域。奧斯汀周六在加州一場國防論壇上表示，北京近來在台灣附近的軍事飛行看起來像是「排練」。但他沒有表示他預計北京會實際開展這樣的軍事行動。

重申對台支持

他表示，美國堅守一中政策，但同時致力遵循台灣關係法，支持維持台灣自我防衛能力，同時保持能力抵抗任何危害台灣民眾安全的武力。

美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題

奧斯汀強調，中國是現在唯一能夠利用經濟、外交、軍事和科技力量，對穩定開放的國際體系發起持續挑戰的大國。而美中之間在利益和價值觀上存在真正的分歧，須小心管控。

他重申，美國不尋求對抗、衝突，不尋求新的冷戰或把世界分裂為不同陣營。而面對中國挑戰，美國會加深與地區國家的聯繫，包括聯合演習。但非尋求亞洲版的北約或試圖構建一個反華聯盟，亦不要求其他國家在美中之間做出選擇，而是努力推動一個自由、穩定和開放的國際體系。他又強調，美國不是害怕競爭的國家，將用信心和決心來迎接這個挑戰。

另外，美國國務卿布林肯日前表示，中國大陸入侵台灣的任何舉動都將帶來「可怕的後果」，希望中國領導人慎重考慮「不要在台海兩岸引發危機」。官媒新華社批評，美方賊喊捉賊，指台灣海峽的緊張局勢，美方才是始作俑者，美台勾連才是禍因。

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責任編輯：林佩怡

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