【內地疫情】昨增42宗本土確診 內蒙滿洲里近百師生據報相繼染疫

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增42宗本土確診，分布在內蒙古、黑龍江及雲南；另再多5宗本土無症狀感染。

本輪疫情重災區的內蒙古呼倫貝爾滿洲里市，本次疫情累計本土確診病例達327宗，據報近百師生相繼染疫。另因疫情防控履職不力，滿洲里兩名幹部被免職。

據國家衛健委通報，昨日新增59宗新冠確診病例，其中17宗為境外輸入，42宗為本土病例，內蒙古呼倫貝爾佔30宗、黑龍江哈爾濱佔10宗、雲南德宏傣族景頗族自治州佔兩宗。另有5宗本土無症無症狀感染，4宗在呼倫貝爾，1宗在德宏傣族景颇族自治州。

內蒙昨日新增的30宗確診病例，均為滿洲里報告。據《新京報》報道，截至昨日，滿洲里市本次疫情累計發現327宗本土確診，而梳理發現，在已公布的261宗確診病例軌跡中，共包括86名學生，13名教師。13名確診教師中，有9人與滿洲里中等職業技術學校發生關聯。

防疫不力 一地副區長被指「一問三不知」

據內蒙古滿洲里日報，因扎賚諾爾區公安局副局長趙輝、滿洲里市總工會副主席宿衛東，在疫情防控工作中存在大局意識不強、履行職責不力、工作推諉拖沓等問題，經滿洲里市委研究決定，給予二人免職處理。

另外，呼倫貝爾市紀委監委通報，在扎賚諾爾區疫情防控工作督查中，發現4名領導幹部疫情防控履職不力問題。其中，滿洲里市委常委、扎賚諾爾區委書記申明儉，落實上級要求搞變通、打折扣，在「清零」行動中未從社會面密接人員中確定轉運隔離對象，而是直接將已安置集中隔離的68人轉運。

而扎賚諾爾區委常委、常務副區長周鵬飛，所包聯的華遠小區核酸檢測推進緩慢、效率低下；平房區封堵和廣播宣傳不到位、人員隨意走動，失管失控。該區副區長、公安局局長郎豐傑，被指對集中隔離場所基本信息底數不清；該區分管衛健委的副區長張彥華對核酸檢測工作推進不力，個別小區甚至出現居民樓人下來就檢、不下來就消極等待現象，更對對隔離點房間數、現有隔離人數等關鍵底數信息不清，當晚上級紀委核查組談話時仍然一問三不知。

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責任編輯：林佩怡

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