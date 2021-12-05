官媒：房企融資監管釋放積極政策信號 供應鏈ABS成一大特點

日前中國人民銀行、銀保監會和證監會分別就恆大集團一事發佈答記者問，強調恆大集團屬於個案風險，不影響房地產市場正常融資。據《中國證券報》，恒大事件對整體債券市場影響程度有限。在上交所債券市場，近期民營房企債券融資情況得到明顯改善，多家企業發行供應鏈金融ABS，為其上遊眾多中小供應商提供了低成本、高效的融資途徑。

全年民營房企滬市融資整體平穩

《中國證券報》引述上交所相關人士表示，今年以來，民營房企在上交所市場債券融資保持健康有序、相對穩定狀態。萬得數據顯示，2021年1-10月，房企在滬市發行公司債和資產支持證券共計2553億元（人民幣，下同），其中民營房企發行973億元，占比近40%。

11月，保利發展、陸家嘴股份、中國金茂等企業相繼在滬市發行供應鏈ABS、CMBS等產品。國企紛紛動作的同時，龍光集團、龍湖拓展、新希望地產、碧桂園等民營房地產企業也在采訪中表示，已在上交所市場啟動公司債券和資產證券化發行工作。據悉，民營企業龍光控股擬於近期公開發行不超過7.1億元的公司債券，該單債券發行將有利於企業持續優化債務結構，增強現金流優勢。

報道指，目前正有一批民企擬通過供應鏈ABS打通上下遊產業鏈，其中，12月中旬，碧桂園、新希望地產將發行供應鏈金融ABS；龍湖拓展也擬於明年1月發行供應鏈金融ABS。此外，今年7月金地集團成功以3.69%的較低利率，儲架發行首期購房尾款ABS，據悉明年初將再次發行。

據《證券時報》，萬科擬於近期發行7.77億元供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。

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供應鏈等ABS產品成民營房企融資一大特點

《中國證券報》引述華泰資管相關負責人表示：「從產品的角度來說，房企供應鏈項目有其特殊功能，可以幫助拓展上遊企業融資渠道，有利於支持中小微企業快速回籠應收賬款。」

報道指，供應鏈金融ABS這些項目的基礎資產一般為企業上遊客戶因提供工程或貿易等服務享有的應收賬債權，是當前促進產業鏈覆工覆產的有效工具，具有盤活存量資產、提升資源配置效率、降低融資成本的特點，契合支持服務實體經濟、支持供給側結構性改革的要求。

責任編輯：袁瑋婧

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