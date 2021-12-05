美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉

中美早早部署6G时代的技术競逐，早前日本經濟新聞報導，美國選擇加強與日韓和歐洲的技術聯盟。以谷歌和蘋果爲主導的科技公司正在著力於進行6G技術研發。 新華社5日刊文指控，美國拉攏歐洲、日本等盟友，成立6G研發「小圈子」，把大陸排除在外，「充分暴露了其自私嘴臉和霸道做派。」

文章指控美國長期使用霸權地位和技術優勢，頻頻采取單邊霸淩行徑，借國家安全之名肆意打壓別國高科技企業，嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，破壞全球產業鏈、供應鏈的安全穩定，包括「實體清單」、「晶片禁令」等。

文章指稱，美國電信行業解決方案聯盟早前成立「下一個G聯盟」（Next G Alliance），成員包括微軟、高通、三星、蘋果、思科、谷歌和英特爾等科技巨頭，但中國的華為和中興被排除在外，該組織召集人坦言，是受到美方禁令影響。批评到處拉攏盟友，妄圖借此圍剿中國，充分體現了其「遏華」的虎狼之心。

文章指，中國在5G建設和普及上領跑全球，美國精心挑選的「下一個G聯盟」成員，真正目的就是要壟斷6G標準，企圖奪回在移動通信領域的主導權。遏制中國高新技術企業發展，遏制中國發展，美國的野心可謂昭然若揭。

中國6G專利申請量世界第一 佔全球1/3超歐美日韓

5G技術被中國領先 美日聯手搶攻6G謀反超

中國6G專利申請全球領先

新華社还引述日本經濟新聞調查顯示，6G相關核心技術的專利申請數量，中國占40%，全球領先。搞排除中國的6G標準不現實，難以真正實現。

文章还指出，產業鏈的缺失是美國移動通信技術研發落後的原因之一。

文章最后批评美國逆潮流而動，為一己私利不惜幹擾別國正常發展、不惜幹擾全球相關產業發展的霸道行徑必遭唾棄，其陰險圖謀也注定不會得逞。

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中美6G爭霸誰佔制高點 雙方團隊暗藏玄機？

責任編輯：袁瑋婧

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