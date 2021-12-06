【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

內地獨生子女政策施行了30多年，現有獨生子女大約1.8億人。隨著這代獨生子女的父母進入老年，其養老問題引人關注。截至目前，已有28省設立獨生子女父母護理假（陪護假）。

獨生子女父母 面臨養老難題

近期，多省份密集修改當地人口與計劃生育條例，在修改後的條例中，多地增設了獨生子女陪護父母假。

修改後的《甘肅省人口與計劃生育條例》規定，在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間的獨生子女家庭，獨生子女父母年滿60周歲，患病或者生活不能自理的，其子女所在單位給予每年不少於15日的陪護假。

修改後的《湖南省人口與計劃生育條例》規定，獨生子女父母年滿60周歲，因病住院治療期間，其子女每年可累計享受15天的獨生子女父母護理假，視為出勤。

一文看懂北京上海等地出招谷生育 A股三胎概念再升溫

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

湖南省此前對外公布的《湖南省人口與計劃生育條例（修正案草案）》征求意見稿中，在「修改依據和理由」一欄中提到：獨生子女父母步入老年後，面臨在生病住院期間無人照料、動手術無人簽字等困難，設立獨生子女父母護理假，讓獨生子女在父母住院期間有時間照料父母，解除年老獨生子女父母的現實困難，有利於保障響應黨和國家號召、實行計劃生育家庭的合法權益。

已有28省設獨生子女父母護理假

該文件還提到，據了解，現行地方性法規中，天津、山西、內蒙古、河南、湖北、廣西、黑龍江、福建、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、寧夏、新疆等16個省份已明確獨生子女父母護理假。本輪地方性法規修改中，12個省份擬增加獨生子女父母護理假。

也就是說，截至目前，已有28個省份設立獨生子女父母護理假（陪護假）。

內媒引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整說，中國現有獨生子女大約1.8億人。探索設立獨生子女父母護理假制度，特別符合60歲以上老人們的實際需求，具有很強的現實針對性。

北京料2035年進入「重度老齡化」 老年人口近700萬

學者預測：今年中國總人口很可能進入負增長

另一方面，無論是延長的產假、增設育兒假、護理假等假期，職工在休假期間，薪酬、福利待遇不變。董玉整分析，這些確實增加了用人單位的用工成本。不過，用人單位要充分調動本單位的各種資源，從本單位的實際出發，合理安排各類假期，包括必要時實行彈性工作制，優化配置人力資源，讓員工在充分合法享受各類假期的同時，更加自覺地做好本職工作。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道