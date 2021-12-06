  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

社會熱點 10:17 2021/12/06

分享：

內地獨生子女政策施行了30多年，現有獨生子女大約1.8億人。隨著這代獨生子女的父母進入老年，其養老問題引人關注。截至目前，已有28省設立獨生子女父母護理假（陪護假）。

獨生子女父母 面臨養老難題

近期，多省份密集修改當地人口與計劃生育條例，在修改後的條例中，多地增設了獨生子女陪護父母假。

修改後的《甘肅省人口與計劃生育條例》規定，在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間的獨生子女家庭，獨生子女父母年滿60周歲，患病或者生活不能自理的，其子女所在單位給予每年不少於15日的陪護假。

修改後的《湖南省人口與計劃生育條例》規定，獨生子女父母年滿60周歲，因病住院治療期間，其子女每年可累計享受15天的獨生子女父母護理假，視為出勤。

一文看懂北京上海等地出招谷生育 A股三胎概念再升溫

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

湖南省此前對外公布的《湖南省人口與計劃生育條例（修正案草案）》征求意見稿中，在「修改依據和理由」一欄中提到：獨生子女父母步入老年後，面臨在生病住院期間無人照料、動手術無人簽字等困難，設立獨生子女父母護理假，讓獨生子女在父母住院期間有時間照料父母，解除年老獨生子女父母的現實困難，有利於保障響應黨和國家號召、實行計劃生育家庭的合法權益。

已有28省設獨生子女父母護理假

該文件還提到，據了解，現行地方性法規中，天津、山西、內蒙古、河南、湖北、廣西、黑龍江、福建、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、寧夏、新疆等16個省份已明確獨生子女父母護理假。本輪地方性法規修改中，12個省份擬增加獨生子女父母護理假。

也就是說，截至目前，已有28個省份設立獨生子女父母護理假（陪護假）。

內媒引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整說，中國現有獨生子女大約1.8億人。探索設立獨生子女父母護理假制度，特別符合60歲以上老人們的實際需求，具有很強的現實針對性。

北京料2035年進入「重度老齡化」 老年人口近700萬

學者預測：今年中國總人口很可能進入負增長

另一方面，無論是延長的產假、增設育兒假、護理假等假期，職工在休假期間，薪酬、福利待遇不變。董玉整分析，這些確實增加了用人單位的用工成本。不過，用人單位要充分調動本單位的各種資源，從本單位的實際出發，合理安排各類假期，包括必要時實行彈性工作制，優化配置人力資源，讓員工在充分合法享受各類假期的同時，更加自覺地做好本職工作。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

人口 產假 人力資源 生育 彈性工作

下一篇文章

內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「加拿大鵝」拒退貨風波後 央視點名LV售後服務內外有別
「加拿大鵝」拒退貨風波後 央視點名LV售後服務內外有別
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
【內地疫情】昨增42宗本土確診 內蒙滿洲里近百師生據報相繼染疫
【內地疫情】昨增42宗本土確診 內蒙滿洲里近百師生據報相繼染疫
成都業主買房一周後遭降價蝕逾50萬 官方：屬市場經濟行為
成都業主買房一周後遭降價蝕逾50萬 官方：屬市場經濟行為
【Omicron病毒】鍾南山：滅活疫苗覆蓋範圍廣 不會完全失效
【Omicron病毒】鍾南山：滅活疫苗覆蓋範圍廣 不會完全失效
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款