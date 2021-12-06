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降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解

經濟脈搏 10:34 2021/12/06

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內地官媒《經濟日報》周一（6日）頭版刊登評論文章，提到有些市場人士認為第三次集中供地土地出讓條件放鬆、房地產企業貸款增加，再加上降準信號釋放，說明宏觀政策將走向寬鬆。但文章認為，對宏觀政策比較簡單化的理解，容易引起誤讀，強調不可能出現大水漫灌的全面寬鬆。

總理李克強上周五（3日）談到中國經濟時，提到適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，促進綜合融資成本穩中有降，確保經濟平穩健康運行。

李克強提「適時降準」 機構傾向預測這時間點

李克強：將適時降準 加大對中小微企業的支持力度

官媒《經濟日報》周一發表《不要簡單化理解宏觀政策走向》的文章，指中國將保持宏觀政策的穩定性，增強政策的針對性和有效性，不可能出現大水漫灌的全面寬鬆。

同時，貨幣政策、財政政策和產業政策的協同性將加強，在實現短期穩增長目標的同時，注重經濟結構改善和內生動力的激發。

政策注重穩定性 「房住不炒」目標不變

文章指出，政策將更加注重連續性和穩定性、系統性和整體性，同時兼顧短期和中長期目標，遠不是泛泛而談的寬鬆所能概括。

在穩方面，當前國內外形勢複雜嚴峻，中國經濟出現新的下行壓力，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，運用多種貨幣工具，適時降準。以房地產為例，因個別企業風險暴露，房地產開發貸款增速曾出現較大下滑，在政策調整下，房地產企業合理的資金需求正得到滿足，「房住不炒」的政策目標不會改變。

其次是準，宏觀政策更加注重針對性和有效性。針對大宗商品價格上漲和供應緊張，有關部門採取措施加強經濟運行調節，積極保供穩價，推動煤炭價格回落，保障電力供應，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力，也使工業產能逐步釋放。這些政策，疊加多項助企紓困措施，取得積極成效。

官媒：房企融資監管釋放積極政策信號 供應鏈ABS成一大特點

官媒：中國明年經濟政策將更積極

責任編輯：林佩怡

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